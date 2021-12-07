Зеленський розширив санкції за вибори в окупованому Криму

До санкційного списку потрапив Костянтин Бахарєв – обраний в окупованому Криму депутат Держдуми від «Єдиної Росії»

Президент Володимир Зеленський ввів у дію чергове рішення Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, про санкції за російські вибори в окупованому Криму, йдеться на сайті президента.

До санкційних списків потрапили:

Михайло Малишев – голова «ЦВК Республіки Крим»

Костянтин Бахарєв – обраний у Криму депутат Держдуми Росії від «Єдиної Росії»

Юрій Ставицький та Володимир Сорокін – кандидати на виборах від російських «зелених»

десятки інших членів «ЦВК Республіки Крим» та територіальних виборчих комісій.

У вересні Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом незаконних так званих виборів до Держдуми Росії на території тимчасово окупованого Криму.

Додамо, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

Раніше у Зеленського пояснили, чому дозволили роботу виборчих дільниць РФ.

Також у Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми.

Крім того у жовтні Рада національної безпеки і оборони розширила санкційний список проти осіб, які приймали і організовували «вибори» РФ в окупованому Криму і на Донбасі. До переліку було додано понад 200 осіб.

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