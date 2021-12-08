В окупованому Криму зносять реакторний зал атомної станції (відео)

Демонтаж триватиме більше року

Розпочався демонтаж будівлі реакторного відділення недобудованої АЕС в окупованому кримському місті Щьолкіно, зведення якої було розпочато ще за СРСР і зупинено у 1987 році.

Як повідомляє Кримінформ, підрядник розпочав розбір реакторного відділення − це один із найскладніших об'єктів на майданчику.

Вже проведено демонтаж дизель-генераторної станції та блокової насосної станції. Поставлено завдання завершити демонтаж усіх об'єктів на майданчику до 31 грудня 2022 року.

Усього належить знести та розібрати шість об'єктів загальною площею 22 тисячі квадратних метрів зі ступенем готовності від 30 до 70 відсотків.

Нагадаємо, наприкінці листопада Україна підписала угоду про будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Перша угода стосується закупівлі послуг американської компанії з проєктування енергоблоків, друга – закупівлі тренажера та обладнання із тривалим терміном експлуатації.

Як відомо, будівництво енергетичних блоків на атомних електростанціях в Україні здійснювалося за російськими технологіями. Виробництвом двох енергоблоків Хмельницької АЕС раніше займалася Skoda JS – чеська компанія із групи, яку контролює російський «Газпромбанком». Цей банк, яким співволодіє російська енергетична корпорація «Газпром», перебуває під санкціями в Україні.