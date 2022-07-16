  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. Легендарна акторка Ада Роговцева відзначає ювілей
рус
    Суспільство

    Легендарна акторка Ада Роговцева відзначає ювілей

    Героїні Ади Миколаївни переважно є душевними жінками з внутрішнім стрижнем, які вселяють позитив у глядача - Легендарна акторка Ада Роговцева відзначає ювілей
    Героїні Ади Миколаївни переважно є душевними жінками з внутрішнім стрижнем, які вселяють позитив у глядача
    фото з відкритих джерел

    Аді Роговцевій – 85

    16 липня святкує день народження одна з найулюбленіших українських актрис Ада Роговцева. Її творчий доробок неосяжний, жінка зіграла ролі у понад 100 фільмах та безлічі театральних вистав, ставши уособленням епохи.

    Цьогоріч легенді українського театру та кіно виповнюється 85 років.

    Артистка виконала цікаві ролі у десятках фільмів, зокрема «Салют, Маріє!», «Хвилі Чорного моря», «Поема про крила», «Кармелюк», «Тарас Бульба». Героїні Ади Миколаївни переважно є душевними жінками з внутрішнім стрижнем, які вселяють позитив у глядача.

    Серед театральних досягнень варто згадати ролі у спектаклях «Варшавська мелодія», «Хтось мусить», «Вишневий сад», «Пер Гюнт», «Матінка Кураж і її діти», «Священні чудовиська», «Рожевий міст», «Будьте як вдома» та багатьох інших. Проте знаковою для актриси все ж залишається роль Гелени у драмі «Варшавська мелодія», яку Ада Роговцева зіграла близько 700 разів.

    Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, Роговцева, яка залишилась в Києві та допомагає українським захисникам, почала їздити країною із творчими вечорами, щоб підтримати українців.

    Свій 85-й день народження Роговцева відсвяткує на сцені, разом з колегами та глядачами. Цього вечора у Жовтневому палаці покажуть улюблену багатьма комедію «Схоже на щастя». «Для актриси велика радість, коли в День народження – вечірня вистава. …Це для мене як подарунок. Чекаю зустрічі!» – звернулася актриса до глядачів.

    Читайте також: Приречена бути зіркою. До ювілею Ади Роговцевої
    Теги: кіно Україна Ада Роговцева
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Легендарна акторка Ада Роговцева відзначає ювілей