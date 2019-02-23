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    Політика

    Ада Роговцева стала довіреною особою Порошенка на виборах

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    Роговцева була зареєстрована довіреною особою на засіданні ЦВК 22 лютого - Ада Роговцева стала довіреною особою Порошенка на виборах
    Роговцева була зареєстрована довіреною особою на засіданні ЦВК 22 лютого
    Фото: facebook.com/teatrnalevomberegy

    Інформація про Роговцеву оприлюднена на сайті ЦВК

    Народна артистка України Ада Роговцева стала однією з довірених осіб Петра Порошенка на президентських виборах 31 березня 2019 року. Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи «Вибори президента України» на сайті Центральної виборчої комісії.

    Так, згідно з інформацією на сторінці кандидата Петра Порошенка, Ада Роговцева була зареєстрована довіреною особою кандидата на пост президента України в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі на засіданні ЦВК 22 лютого.

    Того ж дня довіреними особами Петра Порошенка були зареєстровані перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук, дипломат Юрій Щербак, майор, Герой України Олександр Порхун.

    Як повідомлялося, 31 грудня 2018 року в Україні стартувала кампанія чергових виборів Президента, призначених на 31 березня 2019 року.

    ЦВК 8 лютого завершила процес реєстрації на пост глави держави - загалом зареєстровано 44 кандидатів.

    Джерело: Укрінформ

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