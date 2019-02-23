Ада Роговцева стала довіреною особою Порошенка на виборах



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Роговцева була зареєстрована довіреною особою на засіданні ЦВК 22 лютого Фото: facebook.com/teatrnalevomberegy

Інформація про Роговцеву оприлюднена на сайті ЦВК

Народна артистка України Ада Роговцева стала однією з довірених осіб Петра Порошенка на президентських виборах 31 березня 2019 року. Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи «Вибори президента України» на сайті Центральної виборчої комісії.

Так, згідно з інформацією на сторінці кандидата Петра Порошенка, Ада Роговцева була зареєстрована довіреною особою кандидата на пост президента України в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі на засіданні ЦВК 22 лютого.

Того ж дня довіреними особами Петра Порошенка були зареєстровані перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук, дипломат Юрій Щербак, майор, Герой України Олександр Порхун.

Як повідомлялося, 31 грудня 2018 року в Україні стартувала кампанія чергових виборів Президента, призначених на 31 березня 2019 року.

ЦВК 8 лютого завершила процес реєстрації на пост глави держави - загалом зареєстровано 44 кандидатів.

Календар виборів президента

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Джерело: Укрінформ