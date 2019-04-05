Лещенко поставив діагноз «Демальянсу» - невміле керівництво



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За словами Лещенка, «невміле керівництво» було навіть видно під час цієї президентської кампанії

Нардеп поскаржився, що не був почутий керівництвом «Демальянсу»

Екс-журналіст, народний депутат Сергій Лещенко заявив, що партія «Демальянс» є заручником невмілого керівництва. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Лещенка, «невміле керівництво» було навіть видно під час цієї президентської кампанії.

«Вона (партія – ред.) шарахалась від однієї політичної сили до іншої. По суті, коли ми обговорювали з керівництвом партії цю проблему, то пропонували низку рішень, які з різних причин не були почуті», - зазначив нардеп.

Нагадаємо, члени партії «Демальянс» Сергій Лещенко, Світлана Заліщук та Мустафа Наєм потрапили до парламенту за списками Блоку Порошенка. Нещодавно Сергій разом зі своїми колегами Мустафою Найємом та Світланою Заліщук написали заяви про вихід з БПП. Таким чином трійка єврооптимістів формалізували розрив з політичною силою президента, хоча насправді вони вирушили в автономне плавання ще кілька років тому.

З початком виборів кожен з цієї команди пішов своїм шляхом. Сергій Лещенко ще у лютому підтвердив «Главкому», що консультує кандидата у президенти Володимира Зеленського. Лещенко стверджує, що ніяких гарантій і обіцянок Володимир йому не давав.

До слова, у переформатовану партію «Демальянс» Лещенко, Заліщук та Наєм потрапили три роки тому, будучи представниками фракції БПП. При цьому всі вони увійшли до політради партії, а Світлана Заліщук ще й стала її співголовою разом з багаторічним лідером «Демальянсу» Василем Гацьком.