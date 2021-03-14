Доктор Комаровський назвав легкий спосіб визначити у себе коронавірус

Про останній симптом лікар дізнався, коли йому привезли домашньої ковбаси

Лікар і телеведучий Євген Комаровський назвав легкий спосіб визначити у себе наявність Covid-19.

«Як вам легко поставити собі діагноз коронавірусна інфекція? Як тільки ви нею захворієте, ви зрозумієте, що нічого подібного з вами раніше не було», – заявив доктор.

За його словами, у кожної людини є особистий досвід зіткнення з різними ГРЗ і кожен знає, за яким сценарієм зазвичай протікає хвороба. Тому ті, хто зіткнеться з Covid-19, зрозуміють, що так не хворіли ніколи, запевнив Комаровський.

Лікар розповів, що сам він, заразившись коронавірусом, дуже багато спав і повністю втратив нюх. Про останній симптом він дізнався, коли йому привезли домашньої ковбаси з села.

«Я дуже не люблю, коли ковбаса сильно пахне часником. І я кажу дружині: «Яка класна ковбаса, не смердить взагалі». Дружина каже: «Як не смердить, в будинку дихати нічим». Я рвонув до холодильника, дістав банку з гірчицею, засунув туди ніс – не пахне. І тоді я зрозумів, що він прийшов до мене», – поділився фахівець.

До слова, лікар і телеведучий Євген Комаровський перерахував симптоми пневмонії. Доктор зазначив, що головним симптомом запалення легенів є кашель. Серед ознак захворювання він назвав погіршення після поліпшення або будь-яку «простудну хворобу», яка триває більше ніж п'ять днів.

Нагадаємо, Комаровський назвав найгірші способи зміцнити імунітет.

Як повідомлялося, Лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів, як позбутися кашлю після коронавірусу. Він заявив, що не існує ніяких «чарівних» пігулок від нав’язливого кашлю.