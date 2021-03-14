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    Астронавти NASA вийшли у відкритий космос для монтажних робіт

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    Це був четвертий від початку року вихід членів екіпажу за борт МКС і 237-й в історії космічної станції - Астронавти NASA вийшли у відкритий космос для монтажних робіт
    Це був четвертий від початку року вихід членів екіпажу за борт МКС і 237-й в історії космічної станції
    Фото NASA

    Астронавти мали замінити антену бездротового зв’язку на модулі Unity

    Американські астронавти Віктор Ґловер і Майкл Гопкінс 13 березня вийшли у відкритий космічний простір з борту Міжнародної космічної станції (МКС) для проведення ремонтно-монтажних робіт. Про це повідомляється у Twitter NASA.

    Астронавти перебували у відкритому космосі близько 6,5 годин. За цей час вони провели нові кабелі для підвищення ефективності роботи системи охолодження, під'єднали кабелі електроживлення до платформи Bartolomeo на європейському модулі Columbus, що не вдалося зробити 28 лютого через механічні проблеми, а також замінили кабель аматорської радіостанції.

    Окрім того, астронавти мали замінити антену бездротового зв’язку на модулі Unity, змонтувати підпірку на теплову кришку шлюзу Quest, щоб запобігти її «видуванню» залишковою атмосферою під час відкриття люка, провести кабелі для підключення до інтернету двох камер високого дозволу на фермі станції.

    За даними NASA, це був четвертий від початку року вихід членів екіпажу за борт МКС і 237-й в історії космічної станції.

    Нагадаємо, Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) запустило сервіс «Надішли своє ім’я на Марс». Ваші дані запишуть на флешку, яка відправиться до Червоної планети на борту корабля під час наступної експедиції в середині 2020-х років.

    Теги: США космос NASA наука
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