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    Суспільство

    Літо переходить у липень: синоптики дали прогноз

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    Червень закінчується, а от спека&nbsp;&ndash; ні - Літо переходить у липень: синоптики дали прогноз
    Червень закінчується, а от спека – ні
    фото з відкритих джерел

    Синоптики поділилися прогнозом погоди на перший день липня

    Липень в Україні розпочнеться справжньою літньою погодою. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко у Facebook.

    Діденко обіцяє 1-го липня багато сонця, без дощів.Буде спекотно й сухо.

    «Хіба в Карпатах походять локальні дощики. Температура повітря впродовж п‘ятниці в більшості областей України становитиме +26+32 градуси», – повідомила синоптикиня.

    Карта температури повітря

    Карта температури повітря

    У західних областях ще завтра попече, +30+36 градусів.

    У Києві липень розпочнеться сонцем та помірною спекою, у п’ятницю передбачається +28+30 градусів.

    Вечірня негода у столиці, 28 червня, неабияк налякала киян. Адже дехто сплутав звуки грому з вибухами.

    Нагадаємо, у декількох областях України вирувала негода зі зливою та сильним вітром. Зокрема, у столиці навіть повиривало дерева з корінням.

    Крім того, комунальники зачищають Ірпінь після негоди, де дерева попадали, як доміно.

    Теги: росія окупанти війна Україна повітря негода окупація літо #stoprussia
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    Літо переходить у липень: синоптики дали прогноз