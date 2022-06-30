Літо переходить у липень: синоптики дали прогноз

Синоптики поділилися прогнозом погоди на перший день липня

Липень в Україні розпочнеться справжньою літньою погодою. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко у Facebook.

Діденко обіцяє 1-го липня багато сонця, без дощів.Буде спекотно й сухо.

«Хіба в Карпатах походять локальні дощики. Температура повітря впродовж п‘ятниці в більшості областей України становитиме +26+32 градуси», – повідомила синоптикиня.

Карта температури повітря

У західних областях ще завтра попече, +30+36 градусів.

У Києві липень розпочнеться сонцем та помірною спекою, у п’ятницю передбачається +28+30 градусів.

Вечірня негода у столиці, 28 червня, неабияк налякала киян. Адже дехто сплутав звуки грому з вибухами.

Нагадаємо, у декількох областях України вирувала негода зі зливою та сильним вітром. Зокрема, у столиці навіть повиривало дерева з корінням.

Крім того, комунальники зачищають Ірпінь після негоди, де дерева попадали, як доміно.