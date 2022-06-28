Схоже на вибухи. Негода неабияк налякала киян (відео)

У найближчу годину та протягом ночі 29 червня синоптики прогнозують у Києві грози

Вечірня негода у столиці, 28 червня, неабияк налякала киян. Адже дехто сплутав звуки грому з вибухами.

Утім, в мережі поспішили заспокоїти, що тривожні звуки, то наслідки грому.

«Спокійно: це грім і блискавки! Зевс з нами!», – написав ексдепутат Леонід Ємець у Facebook.

Також Укргідромецентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища. «У найближчу годину та протягом ночі 29 червня грози. І рівень небезпеки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 серпня у більшості областей України було сухо, сонячно та спекотно. Дощі пройшли лише вдень та ввечері у північно-східних регіонах держави.