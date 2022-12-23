Львів планує передати на армію пів мільярда
Західна столиця економить на ремонті доріг
Міська рада Львова прийняла бюджет на наступний, 2023 рік. Західній столиці доведеться затягнути пасок, однак при цьому вона зможе суттєво допомогти армії. Про це мер Андрій Садовий розповів в інтерв’ю «Главкому».
«Ми фактично припинили будь-які нові ремонтні роботи, реконструкцію доріг, на що раніше йшли великі кошти. Слава Богу, завершили те, що почали ще у минулому році. Також припинили різні програми, що були раніше», – пояснив міський голова.
За словами Садового, для потреб Збройних сил у бюджеті вдалося зарезервувати 500 млн грн, а це – допомога з одягом, устаткуванням.
«Зараз основна ціль – це перемога: допомога армії, пораненим та переселенцям», – підсумував мер Львова.
Раніше Садовий присоромив мерів, що не впоралися з президентськими «пунктами незламності». Львівська міська влада почала централізовано вибудовувати пункти обігріву для громадян ще з літа. Тому нинішнє підсилення на рівні Офісу президента сприйняла позитивно.
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