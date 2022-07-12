«Результат дивовижний». Садовий показав оновлений Гарнізонний храм (фото)

Святиня відома як костел Єзуїтів і належить до Украї́нської гре́ко-католи́цької це́ркви

Реставрація тривала два роки

12 липня, у день вшанування пам'яті апостолів Петра і Павла міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що завершена основна частина робіт із ремонту фасаду Гарнізонного храму.

«Знаково, що до храмового празника у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла завершили основні ремонтні роботи фасаду. Реставрація тривала два роки. Результат дивовижний. Дякуємо усім міжнародним партнерам, які долучились до цих змін. Гарнізонний храм сьогодні став одним із культових для усіх львів’ян. Тут молимось за наших військових, зустрічаємось з ними і проводимо в останню дорогу», – написав Садовий.

Нагадаємо, 12 липня християни східного обряду відзначають одне з найбільших християнських свят – день Святих Первоверховних Апостолів Петра і Павла.

Цього дня закінчується Петрівка – піст, що тривав упродовж кількох тижнів.