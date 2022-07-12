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    Події в Україні

    «Результат дивовижний». Садовий показав оновлений Гарнізонний храм (фото)

    Святиня відома як костел Єзуїтів і належить до Украї́нської гре́ко-католи́цької це́ркви - «Результат дивовижний». Садовий показав оновлений Гарнізонний храм (фото)

    Святиня відома як костел Єзуїтів і належить до Украї́нської гре́ко-католи́цької це́ркви

    фото: Андрій Садовий/ Facebook

    Реставрація тривала два роки

    12 липня, у день вшанування пам'яті апостолів Петра і Павла міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що завершена основна частина робіт із ремонту фасаду Гарнізонного храму.

    «Знаково, що до храмового празника у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла завершили основні ремонтні роботи фасаду. Реставрація тривала два роки. Результат дивовижний. Дякуємо усім міжнародним партнерам, які долучились до цих змін. Гарнізонний храм сьогодні став одним із культових для усіх львів’ян. Тут молимось за наших військових, зустрічаємось з ними і проводимо в останню дорогу», – написав Садовий.

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    Святиня відома як костел Єзуїтів і належить до Украї́нської гре́ко-католи́цької це́ркви. фото: Андрій Садовий/ Facebook
    Святиня відома як костел Єзуїтів і належить до Украї́нської гре́ко-католи́цької це́ркви. фото: Андрій Садовий/ Facebook
    Святиня відома як костел Єзуїтів і належить до Украї́нської гре́ко-католи́цької це́ркви. фото: Андрій Садовий/ Facebook

    Нагадаємо, 12 липня християни східного обряду відзначають одне з найбільших християнських свят – день Святих Первоверховних Апостолів Петра і Павла.

    Цього дня закінчується Петрівка – піст, що тривав упродовж кількох тижнів.

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    Теги: росія окупанти війна Андрій Садовий ремонт Україна окупація реставрація #stoprussia
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    «Результат дивовижний». Садовий показав оновлений Гарнізонний храм (фото)