Садовий передав Папі Римському хрест із уламком ракети, який дістали з тіла дівчинки

Хрест залишиться у папи, щоб кожного дня нагадувати про ціну, яку платять українці за правду та свободу

Мер Львова Андрій Садовий та очільник Першого медичного об'єднання Львова зустрілися з Папою Римським Франциском. Про це Садовий повідомив у Telegram.

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Садовий оприлюднив фото дерев’яного хреста – символа перемоги добра і правди, «пораненого» осколком російської ракети.

«Поранений, але незламний, як усі українці. Цей осколок витягнули з тринадцятирічної дівчинки Насті. Папа про це знає. Думаю, кожен дуже чітко зрозумів символізм», – йдеться у дописі.

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Зазначається, що глава католицької церкви благословив хрест, і тепер він подорожуватиме церквами світу, щоб спонукати всіх вірних молитись за Україну. Ще один такий хрест залишиться в нього, щоб кожного дня нагадувати про ціну, яку платять українці за правду та свободу.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський порівняв війну в Україні з операцією «Рейнгард».

До цього Папа Римський пояснив, чому не критикує особисто Путіна.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск під час загальної аудієнції звернувся до вірян і заявив, що війну Росії проти України «не можна вирішити за допомогою інфантильної логіки зброї». Понтифік закликав українську і російську сторони «вибрати шлях зустрічі».

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Також він заявив, що не вірить у жорстокість росіян, а натомість вважає їх «великим народом» і захоплюється «російським гуманізмом».

Також нещодавно Папа Римський Франциск відзначився черговою неоднозначною заявою про розв'язану Росією війну в Україні. Він назвав повномасштабне вторгнення Росії «третьою світовою» і знову заявив, що дії РФ спровокувало НАТО.