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Ракетна атака на Львів: Садовий повідомив важливу інформацію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетна атака на Львів: Садовий повідомив важливу інформацію
У випадку тривоги містом їздитимуть автомобілі з гучномовцями
фото ілюстративне

Через відсутність електроенергії оповіщення про повітряну небезпеку у Львові працює некоректно

Через ракетні обстріли більша частина Львова досі залишається без електроенергії. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Кожен з нас має чітко розуміти, що робити далі. Частина вуличного освітлення теж не працює, тому спробуйте потрапити додому до того, як стемніє. Подбайте, щоб вдома був запас їжі та води», – йдеться в повідомленні.

Через відсутність електроенергії оповіщення про повітряну небезпеку у Львові працює з перебоями. У випадку тривоги містом їздитимуть автомобілі з гучномовцями.

Раніше повідомлялося, що близько 90% Львова залишилось без електропостачання.

Нагадаємо, сьогодні ворожа армія випустила по Україні щонайменше 83 ракети

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Розвідка розкрила деталі, як готувався масований обстріл України.

Нагадаємо, сьогоднішній вечір буде одним із найскладніших для української енергетики. Влада звернулась до українців з проханням.

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Теги: рашисти окупанти Україна росія Львів війна

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