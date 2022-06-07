Львів запустить безкоштовний велопрокат для переселенців

Зареєстровані у місті переселенці зможуть безкоштовно взяти у користування велосипед

У Львові створюють благодійний велопрокат Ровер.рент для переселенців. Для цього данський містопланувальник Мікаель Колвілл-Андерсен з групою однодумців запустив у себе на батьківщині благодійну кампанію зі збору велосипедів – Bikes4Ukraine.

З початком повномасштабного наступу РФ 24 лютого населення Львова збільшилось на 200 тисяч осіб. Місто стало прихистком для тисяч родин та найбільшим хабом для переселенців, які рухаються в бік країн ЄС.

Ляна Мицько, керівниця Львівського муніципального мистецького центру, який також оселив у себе людей, запропонувала міському управлінню транспорту створити велопрокат для переселенців. Він допоможе новим мешканцям пересуватись, при цьому зменшити кількість заторів та натовпів у громадському транспорті.

Зареєстровані у місті переселенці зможуть безкоштовно взяти у користування велосипед на одній зі станцій прокату. Станцій заплановано десять у місцях проживання переселенців та точках, які їм необхідно відвідувати. Головна умова користування – повернути велосипед на одну зі станцій до початку комендантської години.

Данський містопланувальник та ведучий програми Life-Sized City Мікаель Колвілл-Андерсен, став одним з амбасадорів проєкту і запустив у Данії кампанію Bikes4Ukraine зі збору двох тисяч велосипедів та 2 мільйонів данських крон (8,5 млн гривень), які будуть витрачені на збір та доставку транспорту у Львів. Окрім того, датчанин закупить та допоможе Львову встановити обладнання для 20 кілометрів тактичних велосмуг, які поєднають між собою станції прокату.