Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Майже 20 років захищав державні кордони України. Згадаймо Андрія Будіша

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Майже 20 років захищав державні кордони України. Згадаймо Андрія Будіша
Перший бойовий досвід Андрій здобув у 2014 році під час АТО на Донеччині
колаж: glavcom.ua

Свій військовий шлях Андрій Будіш розпочав у 2003 році зі строкової служби у сухопутних військах

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Будіша.

3 серпня 2025 року поблизу Костянтинівки на Донеччині Андрій Будіш загинув, захищаючи Україну. Його життя обірвав ворожий дрон-камікадзе. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Прикордонник Андрій Будіш родом з міста Подільськ, що на Одещині. Свій військовий шлях розпочав у 2003 році зі строкової служби у сухопутних військах. А вже у 2005 році долучився до лав прикордонників, підписавши свій перший контракт з Могилів-Подільським прикордонним загоном.

Майже двадцять років свого життя Андрій Будіш присвятив захисту державних кордонів та службі в Державній прикордонній службі УкраїниТури Європою
Майже двадцять років свого життя Андрій Будіш присвятив захисту державних кордонів та службі в Державній прикордонній службі УкраїниТури Європою
фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Згодом продовжив службу у Подільському загоні, а у 2019 – Одеському прикордонному загоні. За роки служби опанував різні військові спеціальності: був стрільцем, електриком, механіком-водієм.

Перший бойовий досвід Андрій здобув у 2014 році під час антитерористичної операції на Донеччині. Саме тоді він уперше зіткнувся пліч-о-пліч з ворогом та відчув на собі, що таке справжня війна. 17 червня цього ж року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Олексіївське Амвросіївського району Донецької області воїн отримав поранення. Та навіть після цього, пройшовши лікування, Андрій повернувся до служби та продовжив виконувати свій обов’язок, залишаючись вірним військовій присязі.

Перший бойовий досвід Андрій Будіш здобув у 2014 році під час АТО на Донеччині
Перший бойовий досвід Андрій Будіш здобув у 2014 році під час АТО на Донеччині
фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Повномасштабне вторгнення прикордонник зустрів на півдні країни, а вже з липня 2024 року штаб-сержант Андрій Будіш виконував бойові завдання у складі третього прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса. Він, як інспектор прикордонної служби та водій мінометної застави комендатури швидкого реагування, щодня ризикував життям на пекельних напрямках фронту.

липня 2024 року штаб-сержант Андрій Будіш виконував бойові завдання у складі третього прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса
липня 2024 року штаб-сержант Андрій Будіш виконував бойові завдання у складі третього прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса
фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Поза службою Андрій був люблячим чоловіком та батьком, турботливою і щирою людиною. Для дружини Вікторії Андрій був надійною опорою, а для своїх донечок – татом, який завжди знаходив час для них. Кожну вільну хвилину, яку вдавалося викроїти між службою та війною, він намагався провести з родиною. Любив прості поїздки на природу, тепло літнього моря та найбільше мріяв про звичайні мирні дні, коли можна просто бути поруч із найдорожчими людьми.

Андрій Будіш з дружиною і донечками
Андрій Будіш з дружиною і донечками
фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Андрій був із тих людей, для яких захист рідної землі – не просто професія, а свідомий вибір заради своєї родини та країни. Побратими згадують його з посмішкою – саме таким він назавжди залишиться у їхній пам’яті: щирим, добрим і людяним, завжди готовим підтримати та допомогти. Він умів знайти потрібні слова навіть тоді, коли було важко, пожартувати, коли це було потрібно, і ніколи не залишав своїх наодинці з проблемами.

У захисника залишилася дружина Вікторія та двоє донечок.

В Одесі родині штаб-сержанта Андрія Будіша вручили державну нагороду – медаль «За військову службу Україні», якою захисника посмертно відзначено за особисту мужність, самовідданість та бездоганне служіння Українському народові. 

Медаль «За військову службу Україні» отримала родина Андрія Будіша
Медаль «За військову службу Україні» отримала родина Андрія Будіша
фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України
Родина захисника Андрія Будіша після нагородження
Родина захисника Андрія Будіша після нагородження
фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять хвилина мовчання війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Варвари вже на порозі»: чому Європа втрачає готовність захищати свій світ
«Варвари вже на порозі»: чому Європа втрачає готовність захищати свій світ
28 вересня, 08:35
Окремо Блюменталь заявив про необхідність посилити українську протиповітряну оборону
«Пекельні санкції» та Patriot: сенатор США зробив заяву після зустрічі із Зеленським
22 вересня, 16:28
Президент США окремо згадав підписаний ним закон про санкції проти Росії
Трамп виступив на Генасамблеї ООН: головні заяви
22 вересня, 18:28
В Олешках перебувають окупанти зі складу 126-ї окремої бригади берегової оборони та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку
Гуманітарна катастрофа в Олешках. Журналісти встановили причетних окупантів
29 вересня, 09:06
Президент зазначив, що саме стійкість української держави починається з фронту
Зеленський із передової звернувся до захисників України
1 жовтня, 09:06
Російські терористичні війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру та бізнес
Росія вдарила по «Епіцентру» в Дніпрі: є загиблий
12 жовтня, 12:09
Наслідки російського удару по Прилуках 7 жовтня
Прилуки оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок удару РФ
7 жовтня, 16:53
Заява пролунала на тлі переговорів України з американськими та європейськими партнерами щодо завершення війни
Зеленський назвав терміни відновлення роботи Starlink після переговорів
20 жовтня, 20:21
Путіну, за словами Зеленського, недостатньо капітуляції України
Зеленський назвав справжню мету Путіна у війні проти України
17 жовтня, 15:58

Суспільство

Майже 20 років захищав державні кордони України. Згадаймо Андрія Будіша
Майже 20 років захищав державні кордони України. Згадаймо Андрія Будіша
Названо кількість дітей, яких могли примусово вивезти росіяни з Харківщини під час окупації
Названо кількість дітей, яких могли примусово вивезти росіяни з Харківщини під час окупації
Україна перейшла на зимовий час
Україна перейшла на зимовий час
Ексміністр Гриценко повідомив про свій політ
Ексміністр Гриценко повідомив про свій політ
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Чоловік вагою 143 кг просив суд заборонити його мобілізацію, але отримав відмову
Чоловік вагою 143 кг просив суд заборонити його мобілізацію, але отримав відмову

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
58K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі
52K
Львівщина: сусіди полеглого воїна виступили проти перейменування вулиці на його честь

Новини

Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Сьогодні, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Сьогодні, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
Вчора, 09:30
Дмитрівська поминальна субота 2026: дата, традиції та що потрібно робити цього дня
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua