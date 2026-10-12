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Росія вдарила по «Епіцентру» в Дніпрі: є загиблий

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія вдарила по «Епіцентру» в Дніпрі: є загиблий
Російські терористичні війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру та бізнес
фото: Микола Лукашук/Telegram

Глава обласної ради повідомив про загибель людини внаслідок російської атаки на місто

Російські війська атакували Дніпро. Унаслідок удару загинула людина. Також під ударом опинився гіпермаркет «Епіцентр» у передмісті. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пише «Главком».

«Ворог атакував Дніпро. На жаль, загинула людина. Також ударив по гіпермаркету в передмісті. Росія продовжує бити по наших містах, по людях і бізнесу», – написав Лукашук.

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Наслідки удару по Дніпру
фото:Микола Лукашук/Telegram

За його словами, російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру та бізнес. Інформації про масштаби пошкоджень гіпермаркету, а також про можливих постраждалих унаслідок удару по ньому наразі немає. Обставини атаки та її наслідки уточнюються.

Варто нагадати, що російська окупаційна армія атакувала Дніпро балістичними ракетами. За інформацією Ганжи, росіяни вдарили по промисловому підприємству у Дніпрі. 

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Теги: війна обстріл Дніпро

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