Зеленський назвав справжню мету Путіна у війні проти України

Президент розповів, чому Росія продовжуватиме наносити удари по Україні

Російські окупанти й надалі блокуватимуть портову інфраструктуру України в Чорному морі, завдаватимуть ударів по енергосистемі та всьому, що пов’язано з водопостачанням, заявив президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави під час спілкування з журналістами.

«Ми це бачимо, розуміємо і робимо все, щоб це захистити. По мостах вони вже б’ють. Тобто це не просто плани, це на сьогодні вже реальність. Ми збиваємо все, що можемо, і ви бачите, що так, ракети долітають. На жаль, у них є така мета, але ми робимо все, щоб захищати інфраструктуру», – додав український лідер.

За його словами, все ще потрібно робити більше для захисту від російських атак. І це стосується всіх, включаючи політиків, військових, центральну та місцеву владу. Крім того, Зеленський наголосив, що кремлівський диктатор Путін продовжуватиме ескалацію. Тому Україні необхідно змушувати РФ до миру і паралельно об’єднувати весь світ.

«Ми маємо змушувати Путіна до переговорів, до ceasefire (режиму припинення вогню), до припинення ударів по інфраструктурі, по енергетиці та по людях, принаймні по цивільній інфраструктурі», – зазначив він.

Адже якщо демонструвати слабкість – Путіна ніщо не зупинить. Московському лідеру, за словами Зеленського, недостатньо капітуляції України – він прагне нашого знищення.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися у США під час саміту «Групи двадцяти» (G20). Водночас Вашингтон розглядає й інші можливі майданчики для переговорів.

Раніше, 12 вересня, президент Володимир Зеленський заявив про готовність особисто зустрітися з Путіним на саміті G20 у Маямі, запланованому на грудень 2026 року. Глава держави наголосив, що готовий приїхати на захід, якщо там буде присутній очільник Кремля. У відповідь помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що можливість поїздки російського диктатора до США на той момент навіть не обговорювалася. За його словами, представники Росії брали участь у підготовці саміту на експертному рівні, однак рішення щодо особистої участі Путіна не було.

Згодом, 22 вересня, президент США Дональд Трамп також припустив можливість особистої зустрічі з Путіним, проте визнав, що не впевнений у його приїзді на саміт G20.