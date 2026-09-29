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Гуманітарна катастрофа в Олешках. Журналісти встановили причетних окупантів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Гуманітарна катастрофа в Олешках. Журналісти встановили причетних окупантів
В Олешках перебувають окупанти зі складу 126-ї окремої бригади берегової оборони та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку
фото: slidstvo.info

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині триває гуманітарна катастрофа

В окупованих Олешках на Херсонщині, ймовірно, перебувають російські військовослужбовці зі складу 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку. Командири цих підрозділів можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в місті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування slidstvo.info.

126-ту окрему бригаду берегової оборони Чорноморського флоту РФ сформували у 2014 році з військовослужбовців колишньої української 36-ї бригади берегової оборони, які після окупації Криму перейшли на бік ворога. Вона дислокується у селі Перевальне, на півострові.

Після початку повномасштабної війни в Україні у лютому 2022 року бригада брала участь у бойових діях на Херсонщині, зокрема, у боях за Вознесенськ. За даними Генштабу ЗСУ, до середини квітня 2022 року бригада втратила до 75% особового складу. Водночас РФ присвоїла їй найменування «гвардійська».

Зараз бригада продовжує воювати на Херсонському напрямку, зокрема у складі російського угруповання «Днепр». На початку вересня українська 34 окрема бригада морської піхоти повідомила про знищення кількох військових 126-ї бригади РФ на невеликому цвинтарі недалеко від Олешок. 

Станом на травень 2025 року командиром бригади був полковник Олег Александров. Чоловік народився у 1987 році, закінчив Московське вище військове командне училище та Загальновійськову академію ВС РФ. Раніше окупант командував 17-м танковим полком 70-ї дивізії РФ, який також займав позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Такі листівки роздавали в школах Твері, звідки походить Олег Александров
Такі листівки роздавали в школах Твері, звідки походить Олег Александров

Водночас самі російські військові публічно розповідають про проблеми всередині бригади. Наприкінці липня вони опублікували звернення до керівництва міністерства оборони, головної військової прокуратури та Слідчого комітету РФ. Окупанти скаржаться на нестачу техніки, проблеми з евакуацією поранених і загиблих, а також звинувачують командування у приховуванні реальних втрат. Вони стверджують, що підрозділи бригади розкидані по різних позиціях на Херсонському напрямку, через що порушене управління та постачання. 

Водночас незалежний OSINT-проєкт «Командири провалу» вказує командиром 126-ї бригади берегової оборони 43-річного Костянтина Кочеткова. 

Костянтин Кочетков – зліва
Костянтин Кочетков – зліва

Також 331-й гвардійський парашутно-десантний полк входить до складу 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ЗС РФ. Він дислокується в Костромській області. Це елітне формування російських повітрянодесантних військ. Саме підрозділи 331 полку розстрілювали українських військових, які виходили з оточення у Іловайську через так званий «зелений коридор» 2014 року.

Після початку повномасштабного вторгнення полк брав участь у наступі на Київщині, а згодом воював на Сватівсько-Кремінському та Бахмутському напрямках. У 2024 – на початку 2025-го років підрозділ залучали до боїв за Часів Яр. За даними журналістів, військові 331-го полку також перебувають на окупованій частині Херсонщини, зокрема в районі Олешківської громади. 

Командує 331 полком 40-річний Олег Морозов з позивним «Холод». Командиром його призначили у серпні минулого року. 

Олег Морозов, командир 331 полку, з губернатором Костромської області РФ
Олег Морозов, командир 331 полку, з губернатором Костромської області РФ

Раніше військовий був начальником штабу та заступником командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади, що дислокується в Приморському краї. Ця бригада брала участь у боях за Журавку на Сумщині.

Нагадаємо, у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині триває гуманітарна катастрофа. Проблеми з доставкою продовольства до окупованого міста тривають уже кілька місяців. Нових поставок їжі до Олешок не було з травня, а спроба доставити продукти 1 вересня завершилася тим, що автомобілі натрапили на заміновану дорогу й на зворотному шляху потрапили під атаку дронів.

Втім, 27 вересня 2026 року до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині за допомогою безпілотників доставили близько чотирьох тонн продовольства. Продукти скинули одразу на 100 визначених локацій міста.

Раніше очільник українського МЗС Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту використати всі доступні механізми, щоб доставити гуманітарну допомогу до Олешок і забезпечити безпечну евакуацію тих, хто хоче виїхати. 

До слова, народний депутат від «Слуги народу», ексголова Херсонської ОДА (2020-2021 рр.) Сергій Козир в коментарі «Главкому» зауважив, що в окупованих Олешках на Херсонщині панує повне безвладдя, а місцеві жителі потерпають від російського терору, голоду та нестачі питної води.

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Теги: війна Херсонщина Олешки

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