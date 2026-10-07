Прилуки оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок удару РФ

Зранку 7 жовтня ворог завдав масованого ракетного удару по Прилуках

У Прилуках Чернігівської області 7-9 жовтня оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок удару російських терористів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Прилуцьку міську раду.

«У зв’язку з трагедією, що сталася внаслідок ворожої російської атаки 7 жовтня, у Прилуцькій міській територіальній громаді 7-9 жовтня оголошено днями жалоби. Цей жорстокий удар приніс невимовне горе в нашу громаду, забравши життя людей та завдавши болю багатьом родинам. Прилуцька міська рада, її виконавчий комітет та вся громада висловлюють щирі й глибокі співчуття родинам і близьким загиблих. Жодні слова не здатні зменшити біль від цієї непоправної втрати», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня ворог завдав масованого ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. Серед загиблих є діти, постраждало понад 50 людей.

Прилуки залишилися без газопостачання після масованої російської атаки 7 жовтня. За попередніми прогнозами, відновлення подачі газу жителям міста може тривати близько тижня.

До слова, унаслідок ракетного удару по житловому будинку в Прилуках 7 жовтня загинула родина працівника «Укрзалізниці» – машиніст, його дружина та двоє дітей.

Також загинули 58-річна Вікторія Бондаренко, її 37-річна донька Катерина Антипенко та однорічний онук Сашко. Ще одна онука – Ольга – вижила. Всі вони проживали на п'ятому поверсі будинку, куди влучила російська ракета.