Зеленський назвав терміни відновлення роботи Starlink після переговорів

Заява пролунала на тлі переговорів України з американськими та європейськими партнерами щодо завершення війни

Президент України очікує, що доступ до супутникового зв’язку відновлять упродовж двох діб після зустрічі з представником Трампа в Осло

Президент України Володимир Зеленський очікує, що роботу Starlink в Україні відновлять протягом 48 годин. Про це він заявив після зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом в Осло 20 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву українського лідера.

Заява пролунала на тлі переговорів України з американськими та європейськими партнерами щодо завершення війни, гарантій безпеки та відновлення військової підтримки. Одним із питань, які порушував Зеленський, стала робота супутникової системи Starlink, яку українські військові використовують для зв’язку та управління безпілотниками.

Очікування відновлення Starlink протягом 48 годин поки не означає, що повне відновлення сервісу вже підтверджене.

Нагадаємо, раніше журналісти британського видання The Telegraph з'ясували, що ініціатором обмеження швидкості супутникової системи Starshield, яку використовують українські військові, міг бути засновник SpaceX Ілон Маск. За даними видання, підприємець особисто запропонував запровадити обмеження, а президент США Дональд Трамп підтримав цю ідею.

У ніч на 14 жовтня українські військові зіткнулися з обмеженням роботи терміналів під час руху зі швидкістю понад 160 км/год. Це ускладнило виконання окремих бойових завдань, зокрема керування безпілотниками. Згодом Маск заперечив свою причетність до обмежень, заявивши, що відповідні рішення ухвалюють американські військові та Білий дім. Водночас Трамп також заперечив причетність американської влади до обмеження роботи Starlink в Україні.