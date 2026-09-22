Трамп виступив на Генасамблеї ООН: головні заяви

Президент США говорив про завершення війни в Україні, Іран, штучний інтелект, економіку та зовнішню політику Вашингтона

Президент США Дональд Трамп виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Під час промови він зробив низку заяв про війну Росії проти України, Іран, штучний інтелект, економіку США, Венесуелу та роль Сполучених Штатів у світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ президента США.

Завершення війни в Україні

Трамп заявив, що працює над завершенням війни Росії проти України та вважає, що це може статися швидше, ніж очікують. «Це станеться, я думаю, швидше, ніж люди розуміють», – сказав американський президент.

Він також заявив, що продовжить домагатися завершення війни, та закликав припинити вбивства. «Час зупинити вбивства», – наголосив Трамп.

Президент США також згадав підписаний ним закон про санкції проти Росії. За його словами, якщо буде необхідно, він застосує передбачені документом повноваження. Окремо Трамп подякував дружині Меланії за роботу щодо повернення українських та російських дітей до їхніх родин.

Війна проти Ірана

Значну увагу Трамп приділив війні з Іраном. Він захищав рішення США застосувати військову силу, заявивши, що дії Вашингтона були необхідними для недопущення створення Тегераном ядерної зброї. Раніше адміністрація США називала саме ядерну програму Ірану головною причиною військової операції.

Про штучний інтелект. Трамп виступив проти обмежень розвитку ШІ та заявив, що не дозволить «задушити» американські технології регулюванням. Він запропонував називати штучний інтелект «суперінтелектом» і заявив, що США випереджають Китай у цій сфері та мають зберегти лідерство.

Економіка США

Трамп почав виступ із заяви про успіхи американської економіки. Він заявив, що США «повернулися», а країна стала сильнішою, ніж будь-коли. Президент також говорив про економічне зростання, інвестиції та покращення ситуації всередині країни.

Ситуація з Венесуелою

Трамп заявив про новий етап взаємодії Вашингтона з Каракасом. У межах візиту до Нью-Йорка він мав зустрітися з виконувачкою обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес. Серед питань – майбутнє країни та її нафтового сектору.

Військові бази в Гренландії

Трамп заявив про досягнення домовленості з Данією та Гренландією, яка, за його словами, посилить американську безпеку на острові. Президент США також повідомив про плани створити там дві великі військові бази.

Ставлення до ООН

Трамп традиційно розкритикував міжнародні інституції та наголосив на необхідності захищати суверенітет США. Його адміністрація раніше заявляла, що ООН та інші міжнародні організації не повинні втручатися у внутрішню політику Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 22 вересня президент Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в роботі Генеральної асамблеї ООН. У межах візиту він запланував близько 20 зустрічей із партнерами, переговори про посилення ППО та підписання нової Drone Deal.

До слова, Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Зустріч лідерів очікується о 13:15 за Вашингтоном (20:15 за Києвом).

Однією з головних тем розмови Зеленського і Трампа має стати енергетичне перемир’я. Вашингтон хоче домовитися про припинення ударів України та Росії по енергетичній інфраструктурі. Держсекретар США Марко Рубіо також назвав окремим питанням атаки на судна, пов’язані зі США.

На зустрічі також очікується присутність американських спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, а також держсекретаря Марко Рубіо.