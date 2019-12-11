Макрон демонстрував неповагу, а Зеленський хотів швидше додому. Психолог прокоментував Нормандську зустріч



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9 грудня 2019 року. Автомобіль Ангели Меркель під’їхав під самі сходи Єлисейського палацу. Фото © GlobalLookPress

«Макрону просто хотілося продемонструвати своє ставлення і це він виражав також через жести і дотики до гостей»

Невербальний психолог Валентин Кім вважає, що президент Франції Еммануель Макрон на Нормандському саміті 9 грудня у Парижі у перші ж хвилини порушив дипломатичний протокол.

Як зазначив в інтерв’ю «Главкому» Кім, протокол вимагає рівного ставлення до всіх гостей, проте «Макрон дозволив лише Меркель під’їхати до палацу просто під сходи, тоді як Путіну і Зеленському довелося пройтися». «Назустріч Зеленському він пройшов буквально три-чотири кроки від сходів, тоді як до Путіна – 10-15», - розповів експерт і додав, що протокол такого не допускає, це - демонстрація неповаги до інших партнерів.

За словами експерта-невербаліста, Макрону просто хотілося продемонструвати своє ставлення і це він виражав також через жести і дотики до гостей. «Доторки до Путіна були поплескувальними, м’якими, неформальними. Торкання до Зеленського були більш жорсткими, контролюючими і тривалими. Коли президенти України і Франції зупинилися перед сходами, Макрон поклав руку на плече Зеленському і тримав її там досить довго – так поводяться або керівники стосовно підлеглих, або близькі друзі», - зазначив експерт. Макрон, як відомо, поки не є близьким другом Зеленського. Отже, президент Франції поставив себе як людину більш статусну у цій ситуації.

Найбільшу прихильність Макрон демонстрував до фрау Меркель. Господар зустрічі ставився до канцлерки як до найстатуснішого учасника зустрічі. Саме з нею у нього було найбільше візуального контакту, у них були якісь спільні жарти, вони були дуже синхронізовані у своїх емоційних реакціях: одночасно посміхалися, кивали головами.

«Також кидається в очі, що Макрон виділяє Путіна – приміром, коли закінчилась пресконференція, глава Франції одразу ж розвернувся до Путіна, почав йому щось показувати, пояснювати, і це вже була демонстрація неформального спілкування», - зауважив Валентин Кім.

Експерт резюмував, що Володимир Зеленський був під час зустрічі «нормандської четвірки» найменш статусним учасником – і не лише тому, що він новачок, а й тому що його просто ще не сприймають всерйоз. «Він не досяг намічених цілей, чим був дуже засмучений. Те, що він знаходиться у стані стресу, було дуже помітно. Він сказав, що хоче у Київ. Цей вербальний витік демонструє, що Зеленський прагне потрапити назад, у комфортні умови», - резюмував експерт.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити.

Зеленський показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що у відносинах з Україною вже є якесь потепління.

Нагадаємо, 9 грудня після закінчення саміту Нормандської четвірки: президент України назвав «найголовнішу перемогу».

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