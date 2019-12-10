Путін заговорив про «потепління» у відносинах між Росією та Україною



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За словами президента РФ, зроблене «дає підстави вважати, що процес розвивається в правильному напрямку»

Президент РФ Володимир Путін заявив, що у відносинах з Україною вже є якесь потепління.

Про це він сказав на підсумковому брифінгу за результатами зустрічі в «нормандському форматі»

«Що стосується про те, є чи потепління якесь – я думаю, що так. Ну, а як же. Дивіться, по-перше, вже відбувся обмін утримуваними особами, це ж відбулося. Ми домоглися розведення сил в трьох точках, це відбулося. Ми зустрілися зараз в «нормандському форматі» та обговорили дуже важливе, широке коло питань, і по багатьом з них досягли прогресу. Це відбулося. Тому все це разом дає нам підстави вважати, що процес розвивається в правильному напрямку», - сказав Путін.

Раніше президент Володимир Зеленський виступив на підсумковій пресконференції лідерів Нормандської четвірки.

Він розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити. Зеленський показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами.

Також канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що були досягнуті пункти про розмежування, розширення мандати ОБСЄ та рішення про проведення наступної зустрічі.

Також президент Франції Еммануель Макрон задоволений зустріччю лідерів «нормандського формату» у Парижі 9 грудня.