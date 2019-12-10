Зеленський показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами



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Ми можемо розмовляти українською, можем говорить по русски, на английском, кстати, хорошо говорят. You understand me, - Зеленський

«Нормандська зустріч». Під час спільної пресконференції Зеленський перейшов на російську

Президент України Володимир Зеленський сьогодні під час спільної пресконференції за підсумками «нормандської зустрічі» переходив на російську та англійську мову. Так він відреагував на запитання журналістів про те, чи вважає глава РФ Путін необхідним захищати російську мову, якщо російською розмовляє президент України, якого підтримала у тому числі східна частина країни.

«В Україні дуже освічене населення. Ми можемо розмовляти українською, можем говорить по русски, на английском, кстати, хорошо говорят. You understand me», - зазначив він.

Зеленський відповів на два запитання російською: про мовне питання та у відповідь на питання від російської журналістки – щодо окупованого Донбасу.

Нагадаємо, у Парижі відбулася перша двостороння зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним.

Зокрема, вони говорили про вибори на Донбасі і відновлення українського контролю над кордоном, але якихось домовленостей не досягли. За словами співрозмовника, Путін наполягав на тому, що на непідконтрольних територіях мусять спершу пройти вибори, а уже потім Україна отримає можливість контролювати кордон. Володимир Зеленський не погодився з такою пропозицією

Учасники «нормандського саміту» не змогли домовитися про розведення сил на Донбасі.

Також глава МВС Арсен Аваков повідомив, що у переговорах Нормандської четвірки «зради немає».

Речниця президента України Юлія Мендель заявила, що «нормандська» зустріч «пройшла добре».