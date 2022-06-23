Мама й донька, які втратили ноги через обстріл Краматорська, вирушили у США

Наталя з 11-річними двійнятами Яною та Ярославом потрапили під ракетний обстріл вокзалу Краматорськf

Степаненків у США погодилася прийняти клініка у Сан-Дієго

Сьогодні на лікування до США вирушила сім'я Степаненків, які постраждали внаслідок вибуху російської ракети на вокзалі у Краматорську. Про це повідомили у пресслужбі лікарні, де проходили реабілітацію 11-річна Яна та її мама.

У США мамі Наталі та дочці Яні проведуть протезування та повний курс реабілітації. Вони їдуть, аби повернутися.

«Родина Степаненків, чия історія розчулила весь світ, вирушає до США. Наталя з 11-річними двійнятами Яною та Ярославом потрапили під ракетний обстріл вокзалу Краматорська. Жінка втратила одну кінцівку, її донька – обидві. Син, який єдиний вцілів, відтоді став їхньою опорою і підтримкою», – розповіли в лікарні.

Степаненків у США погодилася прийняти клініка у Сан-Дієго. Там на маму та доньку чекають протезування та реабілітація. Наталя каже, після лікування неодмінно повернеться з сім’єю додому, в Україну.

«Сподівається, вже у мирну! Ми створюємо Національний центр реабілітації України UNBROKEN Ukraine, аби українці з воєнними травмами не мусили їхати на лікування за кордон. Наша мета – рятувати, протезувати і реабілітувати українців в Україні», – додають у лікарні.

Як повідомлялося, російські фашисти 8 квітня вдарили по залізничному вокзалу Краматорська. Нагадаємо, за оперативними даними, більше 30 людей загинуло та понад 100 поранених внаслідок удару по вокзалу у Краматорську.