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    Суспільство

    Мама й донька, які втратили ноги через обстріл Краматорська, вирушили у США

    Наталя з 11-річними двійнятами Яною та Ярославом потрапили під ракетний обстріл вокзалу Краматорськf - Мама й донька, які втратили ноги через обстріл Краматорська, вирушили у США
    Наталя з 11-річними двійнятами Яною та Ярославом потрапили під ракетний обстріл вокзалу Краматорськf
    фото: Facebook / Андрій Садовий

    Степаненків у США погодилася прийняти клініка у Сан-Дієго

    Сьогодні на лікування до США вирушила сім'я Степаненків, які постраждали внаслідок вибуху російської ракети на вокзалі у Краматорську. Про це повідомили у пресслужбі лікарні, де проходили реабілітацію 11-річна Яна та її мама.

    У США мамі Наталі та дочці Яні проведуть протезування та повний курс реабілітації. Вони їдуть, аби повернутися.

    «Родина Степаненків, чия історія розчулила весь світ, вирушає до США. Наталя з 11-річними двійнятами Яною та Ярославом потрапили під ракетний обстріл вокзалу Краматорська. Жінка втратила одну кінцівку, її донька – обидві. Син, який єдиний вцілів, відтоді став їхньою опорою і підтримкою», – розповіли в лікарні.

    Степаненків у США погодилася прийняти клініка у Сан-Дієго. Там на маму та доньку чекають протезування та реабілітація. Наталя каже, після лікування неодмінно повернеться з сім’єю додому, в Україну.

    «Сподівається, вже у мирну! Ми створюємо Національний центр реабілітації України UNBROKEN Ukraine, аби українці з воєнними травмами не мусили їхати на лікування за кордон. Наша мета – рятувати, протезувати і реабілітувати українців в Україні», – додають у лікарні.

    Як повідомлялося, російські фашисти 8 квітня вдарили по залізничному вокзалу Краматорська. Нагадаємо, за оперативними даними, більше 30 людей загинуло та понад 100 поранених внаслідок удару по вокзалу у Краматорську.

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    Теги: росія окупанти США війна обстріл українці Україна окупація #stoprussia
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    Мама й донька, які втратили ноги через обстріл Краматорська, вирушили у США