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    Події в Україні

    Удар по вокзалу в Краматорську: понад 30 загиблих

    Рашисти обстріляли вокзал &laquo;Іскандером&raquo; під час евакуації мирних мешканців - Удар по вокзалу в Краматорську: понад 30 загиблих
    Рашисти обстріляли вокзал «Іскандером» під час евакуації мирних мешканців
    фото: Павло Кириленко / Telegram

    Більше сотні осіб поранено

    За оперативними даними, більше 30 людей загинуло та понад 100 поранених внаслідок сьогоднішнього удару по вокзалу у Краматорську. Про це повідомляє голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

    Російські фашисти 8 квітня касетним «Іскандером» вдарили по залізничному вокзалу Краматорська.

    Поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Криленко.

    Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України.

    Як відомо, учора окупанти завдали авіаудару по Донецькій залізниці: рух потягів заблокований.

    Нагадаємо, учора окупанти завдали ракетного удару по Новоград-Волинському.

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    Теги: росія окупанти війна рятувальники Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Удар по вокзалу в Краматорську: понад 30 загиблих