Удар по вокзалу в Краматорську: понад 30 загиблих

Більше сотні осіб поранено

За оперативними даними, більше 30 людей загинуло та понад 100 поранених внаслідок сьогоднішнього удару по вокзалу у Краматорську. Про це повідомляє голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

Російські фашисти 8 квітня касетним «Іскандером» вдарили по залізничному вокзалу Краматорська.

Поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Криленко.

Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України.

Як відомо, учора окупанти завдали авіаудару по Донецькій залізниці: рух потягів заблокований.

Нагадаємо, учора окупанти завдали ракетного удару по Новоград-Волинському.

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