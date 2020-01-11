Марчук вважає, що розгул демократії не додає Україні сили у війні з Росією



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Євген Марчук був першим головою СБУ, ексміністром оборони, який брав участь у врегулюванні російсько-українського конфлікту навколо острова Тузла ще у 2003 році

«Люди багато чого не розуміють, тому що не знають реалій війни», - вважає колишній представник України у Тристоронній контактній групі

Євген Марчук, колишній прем'рміністр, екссекретар РНБО, ексміністр оборони, колишній представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях вважає, що в Україні варто було б хоча б на короткий строк запровадити воєнний стан, «щоб всі відчули, що у нас війна». Таку думку Марчук висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами екссекретаря РНБО, «з одного боку, добре, що не всі люди відчувають війну, а з іншого боку, це погано». «Я не один раз переконувався, що люди багато чого не розуміють і не підтримують, тому що не знають реалій війни. Похоронки найгірший спосіб інформування населення про реалії війни. Консолідована нація, як цінність і важлива складова національної безпеки – це продукт довготривалої і постійної роботи і це має бути одна з домінуючих речей у роботі всього владного апарату, але з детально розписаною Державною програмою і під жорстким контролем РНБО», - наголошує Марчук.

На думку колишнього представника України у Тристоронній контактній групі, «війна і розбурхана демократія в наших реаліях – погані партнери».

«Коли ворог сам сповідує тоталітаризм у своєму державному управлінні і методи боротьби проти тебе використовує дуже далекі від демократії і міжнародно-правових норм, а ти маєш свято сповідувати демократичні принципи, ти будеш програвати, якщо не зараз, то в недалекій перспективі», - говорить ексміністр оборони.

Нагадаємо, Євген Марчук був першим головою СБУ, четвертим прем’єрміністром, ексміністром оборони, який брав участь у врегулюванні російсько-українського конфлікту навколо острова Тузла ще у 2003 році. Від травня 2015 року – Марчук представляв Україну у підгрупі з питань безпеки тристоронньої контактної групи на Мінських переговорах щодо ОРДЛО. З листопада 2018-го президент Порошенко уповноважив Марчука представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. 19 травня минулого року – через місяць після президентських виборів – президент Зеленський звільнив Марчука від виконання цих обов'язків.

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