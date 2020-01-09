Марчук підказав новому президенту, як «модифікувати» Мінські домовленості



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Марчук нагадав, що росіяни двічі використовувала атаку своїх військ під час переговорів з Україною

«Договір є нікчемним, якщо його укладання стало результатом погрози силою або її застосування», - нагадав Марчук норми міжнародного права

Євген Марчук, колишній прем'єрміністр, екссекретар РНБО, ексміністр оборони та колишній представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях важає, що переглянути Мінські домовленості цілком реально. Таку думку Марчук висловив в інтерв’ю «Главкому».

Марчук нагадав, що росіяни двічі використовувала атаку своїх військ під час переговорів з Україною. «Вперше це був Іловайськ, оточення якого російськими військами почалось в День незалежності 23-24 серпня 2014 року. І потім розстріл наших військових при виході із оточення 29 серпня, в результаті чого загинуло біля 300 наших бійців. На цьому «наступальному» фоні буквально через п’ять днів починаються перші переговори Нормандської четвірки в Мінську і в цій обстановці підписується перший узгоджений документ – це Протокол від 5 вересня 2014 року», - пояснив Марчук.

За словами політика, вдруге російські війська захопили Дебальцево під час переговорів в Мінську 12 лютого 2015 року. «Тоді був прийнятий не дуже ідеальний для нас «Комплекс заходів…». Тут, як кажуть, в чистому вигляді стаття 52 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1986 року, яка гласить: «Договір є нікчемним, якщо його укладання стало результатом погрози силою або її застосування у порушення принципів міжнародного права, втілених у Статуті Організації Об’єднаних Націй», - наголосив Марчук.

На думку колишнього представника України у Тристоронній контактній групі, з урахуванням Віденської конвенції атаку російських військ під час переговорного процесу можна сміливо використати для пропозиції «модернізації» Мінських домовленостей. «Правда, тут може бути проблема – чи підтвердить це президент Порошенко, який вів тоді переговори від імені України», - зауважив Марчук.

Нагадаємо, Євген Марчук був першим головою СБУ, четвертим прем’єрміністром, ексміністром оборони, який брав участь у врегулюванні російсько-українського конфлікту навколо острова Тузла ще у 2003 році. Від травня 2015 року – Марчук представляв Україну у підгрупі з питань безпеки тристоронньої контактної групи на Мінських переговорах щодо ОРДЛО. З листопада 2018-го президент Порошенко уповноважив Марчука представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. 19 травня минулого року – через місяць після президентських виборів – президент Зеленський звільнив Марчука від виконання цих обов'язків.

Читайте також: