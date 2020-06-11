Мати десантника повісилася після його дивної загибелі у Херсонській області



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Мати вчинила самогубство через п'ять днів після загадкової загибелі сина

Жінка ледве пережила прощання з хлопцем, через п’ять днів її знайшли повішаною

У Житомирській області мати вчинила самогубство через п’ять днів після загадкової загибелі свого 23-річного сина-військового на Херсонщині.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Відомо, що покійний був бійцем 95-ї десантно-штурмової бригади. Його знайшли мертвим із простреленою головою. Офіційна причина смерті – самогубство. Проте ні 49-річна мати, ні родичі хлопця у це не вірили.

Сусіди покійного розповідають, що жінка ледве пережила прощання з хлопцем. Через п’ять днів її знайшли повішаною.

Смерть десантника розслідує поліція. Трагедія сталася 1 червня.

До слова, чемпіон України з бодибілдингу покінчив життя самогубством через нерозділене кохання.