Самогубство у прямому ефірі. ДБР розслідує трагедію у Мукачеві



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Мукачівець транслював своє самогубство у соцмережі

Чоловік звинуватив поліцію в тому, що вони його довели до самогубства

В понеділок, 1 червня у мережі «Фейсбук» на сторінці мешканця Мукачево з'явилось відео, на якому він покінчив життя самогубством.

На відео чоловік свариться на правоохоронців, які його до цього довели. Він надіває на шию зашморг та здійснює самогубство, через кілька секунд трансляція зупиняється.

Mukachevo.net повідомляє, що джерела підтвердили факт самогубства та смерті чоловіка, але деталі з'ясовуються

Пізніше прокуратура Закарпаття повідомила, що правоохоронці відкрили провадження щодо самогубства мукачівця у прямому ефірі соцмережі.

Через те, що чоловік на відео, скаржиться на дії поліцейських, то мотиви та обставини, які спонукали потерпілого до такого вчинку, встановлюватимуться у рамках кримінального провадження, як здійснюватимуть слідчі ТУ ДБP у м. Львові.

Попередня правова кваліфікація у даному провадженні за ч.1 ст.120 КК України (доведення до самогубства).

Також нагадаємо, що 1 червня на Херсонщині було виявлено тіло військовослужбовця одного із підрозділів 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ з вогнепальним пораненням. За попередньою версією слідства сталося самогубство.