В Одесі пенсіонер вистрибнув з п’ятого поверху



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В Одесі пенсіонер вистрибнув з п’ятого поверху

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті

У Суворовському районі Одеси 78-річний чоловік вистрибнув з балкону своєї квартири, розташованої на останньому поверсі п’ятиповерхівки

Про це повідомляє пресслужба обласного ГУНП.

Зазначається, що тіло на вулиці Академіка Заболотного близько 6:00 виявив місцевий мешканець.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою самогубство).

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

До слова, 30 квітня депутат, який очолював земельну комісію, випав з балкону 13 поверху в Одесі. Згідно з інформацією депутата місцевої райради, голові земельної комісії сільради «могли «допомогти» піти в інший світ».