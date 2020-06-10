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    В Одесі пенсіонер вистрибнув з п’ятого поверху

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    В Одесі пенсіонер вистрибнув з п&rsquo;ятого поверху - В Одесі пенсіонер вистрибнув з п’ятого поверху
    В Одесі пенсіонер вистрибнув з п’ятого поверху

    Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті

    У Суворовському районі Одеси 78-річний чоловік вистрибнув з балкону своєї квартири, розташованої на останньому поверсі п’ятиповерхівки

    Про це повідомляє пресслужба обласного ГУНП.

    Зазначається, що тіло на вулиці Академіка Заболотного близько 6:00 виявив місцевий мешканець.

    Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою самогубство).

    Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

    До слова, 30 квітня депутат, який очолював земельну комісію, випав з балкону 13 поверху в Одесі. Згідно з інформацією депутата місцевої райради, голові земельної комісії сільради «могли «допомогти» піти в інший світ».

    Одеса самогубство чоловік
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