Трагедія в Харкові: жінка, яка випала з 19-поверху із немовлям, мала психічний розлад



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У поліції кажуть, що жінка проходила лікування у психіатричній лікарні у Харкові

Жодних передсмертних записок слідчі не знайшли

Жінка, яка, ймовірно, вчинила самогубство та вбила свою дитину, вистрибнувши з 19-поверху у Харкові, мала психічний розлад. Про це повідомили правоохоронці, пише УНН.

Як стало відомо, жінка проходила лікування у психіатричній лікарні у Харкові. Однак, на даний час, нібито перебувала у стабільному стані.

Також поліція встановила, що чоловік загиблої жінки, яка вистрибнула з вікна з 6-місячним сином, на момент трагедії знаходився вдома. Про це повідомила спікер Шевченківського відділу поліції Харкова Інеса Снитко.

За попередньою версією слідства, 42-річна жінка зі своїм 6-місячним сином вистрибнула з вікна 19-го поверху сходової площадки будинку, де вона мешкала з родиною. Поліцейські встановили, що на момент трагедії вдома знаходився 53-річний чоловік загиблої, який сказав правоохоронцям, що про смерть дружини та дитини дізнався від них.

«Коли вони вже прийшли до нього додому, він сказав, що у цей момент мабуть спав», - повідомила Снитко.

Жодних передсмертних записок слідчі не знайшли.

Нагадаємо, 1 червня у Харкові з 19-поверху випала 42-річна жінка з 6-місячною дитиною. Обоє загинули.

За фактом смерті дитини відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Також за фактом смерті жінки слідчими Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».

Нагадаємо, раніше на Львівщині з вікна випала трирічна дитина. За фактом травмування трирічної дівчинки на Львівщині поліцейські відкрили кримінальне провадження. Як попередньо встановили правоохоронці, дитина випала з балкону квартири з висоти третього поверху – її матері у той час вдома не було.

Також трагічна подія сталася 1 червня в Мукачево. У мережі «Фейсбук» з'явилось відео, на якому чоловік покінчив життя самогубством. Перед тим, як накласти на себе руки чоловік звинуватив у цьому правоохоронців.