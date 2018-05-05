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    Матіос назвав цьогорічну кількість самогубств серед військових

    Причини самогубств різні – від сімейних негараздів до психічного несприйняття втоми
    Від початку року 33 військових наклали на себе руки, найбільше випадків самогубств було у зоні бойових дій. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, посилаючись на дані Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР.) «За період цього року, це дані ЄРДР, до сьогоднішнього
    • Сьогодні, 05:27
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    Причини самогубств різні – від сімейних негараздів до психічного несприйняття втоми

    Від початку року 33 військових наклали на себе руки, найбільше випадків самогубств було у зоні бойових дій.

    Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, посилаючись на дані Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР.)

    «За період цього року, це дані ЄРДР, до сьогоднішнього дня (4 травня, -ред.) самогубство вчинили 33 військовослужбовців. Найбільше – у зоні АТО. Причини різні – від сімейних негараздів до психічного несприйняття втоми», - заявив Матіос.

    Нагадаємо, у одній з частин Рівненського гарнізону в п'ятницю, 4 травня, застрелився 22-річний військовий.

    Раніше повідомлялося, що у Києві двоє співробітників СБУ намагалися вчинити самогубство. Один з них, Сергій Ткаченко  (1985 р.н.) вистрілив собі в голову з пістолета Макарова. Після спроби вчинити самогубство знаходився у лікарні, де згодом помер.

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