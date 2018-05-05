Матіос назвав цьогорічну кількість самогубств серед військових
- Сьогодні, 05:27
-
Розсилка
Причини самогубств різні – від сімейних негараздів до психічного несприйняття втоми
Від початку року 33 військових наклали на себе руки, найбільше випадків самогубств було у зоні бойових дій.
Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, посилаючись на дані Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР.)
«За період цього року, це дані ЄРДР, до сьогоднішнього дня (4 травня, -ред.) самогубство вчинили 33 військовослужбовців. Найбільше – у зоні АТО. Причини різні – від сімейних негараздів до психічного несприйняття втоми», - заявив Матіос.
Нагадаємо, у одній з частин Рівненського гарнізону в п'ятницю, 4 травня, застрелився 22-річний військовий.
Раніше повідомлялося, що у Києві двоє співробітників СБУ намагалися вчинити самогубство. Один з них, Сергій Ткаченко (1985 р.н.) вистрілив собі в голову з пістолета Макарова. Після спроби вчинити самогубство знаходився у лікарні, де згодом помер.