Матіос назвав цьогорічну кількість самогубств серед військових

Причини самогубств різні – від сімейних негараздів до психічного несприйняття втоми

Від початку року 33 військових наклали на себе руки, найбільше випадків самогубств було у зоні бойових дій. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, посилаючись на дані Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР.) «За період цього року, це дані ЄРДР, до сьогоднішнього



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Причини самогубств різні – від сімейних негараздів до психічного несприйняття втоми

Від початку року 33 військових наклали на себе руки, найбільше випадків самогубств було у зоні бойових дій.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, посилаючись на дані Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР.)

«За період цього року, це дані ЄРДР, до сьогоднішнього дня (4 травня, -ред.) самогубство вчинили 33 військовослужбовців. Найбільше – у зоні АТО. Причини різні – від сімейних негараздів до психічного несприйняття втоми», - заявив Матіос.

Нагадаємо, у одній з частин Рівненського гарнізону в п'ятницю, 4 травня, застрелився 22-річний військовий.

Раніше повідомлялося, що у Києві двоє співробітників СБУ намагалися вчинити самогубство. Один з них, Сергій Ткаченко (1985 р.н.) вистрілив собі в голову з пістолета Макарова. Після спроби вчинити самогубство знаходився у лікарні, де згодом помер.