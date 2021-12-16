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    Майже на 20 років молодша. Богдан вийшов на люди з новою пасією (фото)

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    Майже на 20 років молодша. Богдан вийшов на люди з новою пасією (фото)
    фото: jetsetter.ua

    Красуня із Чернівців працює у модельному бізнесі

    Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан на початку грудня гучно відсвяткував свій день народження. На 45-річчя бізнесмена з'їхалося чимало гостей, серед яких була і нова пасія ексчиновника. Про це пише Страна.ua

    Нова дівчина бізнесмена – Оксана Ватаманюк, модель із Чернівців, їй 26 років.

    Так, днями Андрій вивів у світ брюнетку модельної зовнішності. Пара разом відвідала звану вечерю бутіка елітних аксесуарів Noblesse. Захід проходив у заміському ресторані Harvest. Там була представлена нова колекція розкішного швейцарського годинника Girard-Perregaux та ювелірні прикраси італійського бренду Pasquale Bruni.

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    Майже на 20 років молодша. Богдан вийшов на люди з новою пасією (фото)
    Майже на 20 років молодша. Богдан вийшов на люди з новою пасією (фото)
    Майже на 20 років молодша. Богдан вийшов на люди з новою пасією (фото)
    Майже на 20 років молодша. Богдан вийшов на люди з новою пасією (фото)

    Богдан був у в'язаному кардигані з норковим коміром, трикотажній сорочці та штанах у стилі кежуал. Його супутниця у всьому чорному: коктейльному платті і жакеті поверх.

    У 2019 році Оксана стала третьою віцеміс Україна Всесвіт. Вона телеведуча на каналі про моду Fasion TV, а також викладач дефіле. Зараз вона здобуває третю вищу освіту (до філологічної та музичної додасться ще диплом Інституту української мови НАН України).

    Минулого року Оксана встигла засвітитися і в політиці як член чернівецького осередку партії «За майбутнє».

    А у листопаді красуня родом із Буковини в інтерв'ю журналу «Завидні нареченої» розповіла, яким для неї є ідеал чоловіка.

    «Відповідальна, надійна людина з високим моральним, духовним та інтелектуальним рівнем. Також для мене важливо, щоб чоловік був не лише коханою людиною, а й найкращим другом та партнером», – пояснила Ватаманюк.

    Також Богдан після гучного святкування дня народження показав фото себе 40-річної давності.

    Читайте також: Які «зіркові» політики святкували день народження Богдана? Оприлюднено відео
    Теги: модель Андрій Богдан
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    Майже на 20 років молодша. Богдан вийшов на люди з новою пасією (фото)