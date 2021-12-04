Які «зіркові» політики святкували день народження Богдана? Оприлюднено відео

На дні народження Андрія Богдана були присутні народні депутати від «Слуги народу»

Колишній голова Офісу президента відсвяткував своє 45-річчя в столичному ресторані Kritikos

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан у п'ятницю відсвяткував своє 45-річчя в столичному ресторані Kritikos. Компанію йому склали низка відомих політиків. Про це повідомляє Телеграм-канал «Политика страны».

«Це заклад, де влаштовують банкети і подають страви грецької кухні. На прохання іменинника, ресторан закрили під приватний захід, а персонал максимально намагався створити інтимну обстановку для гостей, навіть зашторили вікна», - йдеться в повідомленні.

На відео серед гостей заходу можна побачити народних депутатів зі «Слуги народу» Аліну Загоруйко та Миколу Сольського, журналіста Дмитра Гордона з дружиною Олесею Бацман, депутата Олексія Гончаренка.

Також, за даними журналістів, Андрія Богдана прийшли привітати мер Києва Віталій Кличко та ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Всього на святкуванні було близько двох десятків гостей.

Нагадаємо, колишній голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що його обліковий запис у Telegram хотіли зламати.

Раніше Богдан присвятив пісню Єрмаку та Зеленському.

Також ексголова Офісу президента Богдан натякнув Зеленському на новий Майдан.