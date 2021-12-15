Богдан розповів, хто готує Єрмака у президенти: шукають значні гроші

Богдан заявив, що Єрмак та Володимир Зеленський «одне одного знають років 8–10»

Богдан зазначив, що Єрмак сидить у кабінеті президента «цілими днями»

Ексглава Офісу президента України (ОПУ) Андрій Богдан не відкинув, що нинішній керівник ОПУ Андрій Єрмак візьме участь у президентських виборах. Про це Богдан заявив в інтерв'ю засновнику видання «Гордон» Дмитрові Гордону.

Журналіст запитав у Богдана, чи піде Єрмак у президенти, якщо, скажімо, завтра будуть вибори в Україні.

«Запасний варіант у них [ОПУ], вони це грають. [Президент РФ Володимир] Путін і [ексглава Кремля Дмитро] Медведєв... Ну, якщо не... Ну, дивись: я точно знаю, що вони це обговорюють, – відповів ексглава ОПУ. – На ринку цих інформаційних усіх політтехнологій – так? – це... Знаєш, якщо ти виробив газ, то знає вся країна... Гроші шукають: значні гроші потрібні для цього. Ось шукають».

За словами Богдана, Єрмак та президент Володимир Зеленський «одне одного знають років 8–10». Єрмак ніколи не говорить Зеленському «ні», зазначив він.

Богдан додав, що Єрмак сидить у кабінеті президента «цілими днями».

Також Богдан повідомив, що президент Володимир Зеленський дав команду Державному бюро розслідувань організувати його кримінальне переслідування, а також журналістів Дмитра Гордона, Юрія Бутусова, Савіка Шустера та політика Дмитра Разумкова.

До слова, колишній глава Офісу президента заявив, що актор студії «Квартал 95» Євген Кошовий добився призначення свого «товариша по чарці» Андрій Вітренка на посаду першого заступника міністра освіти і науки.

Нагадаємо, ексглава Офісу президента пояснив причину звільнення Авакова.

На днях Богдан знову потролив Зеленського та його команду.

Раніше Богдан присвятив пісню Єрмаку та Зеленському.

Також ексголова Офісу президента Богдан натякнув Зеленському на новий Майдан.