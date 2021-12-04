Богдан після гучного святкування дня народження показав фото себе 40-річної давності

На дні народження Богдана були відомі журналісти і політики

3 грудня колишній соратник президента відзначив 45-річчя

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан опублікував свою фотографію з дитинства. Світлину він запостив у Facebook.

«Дякую всім за привітання!», – підписав він фото.

Як відомо, Андрій Богдан у п'ятницю, 3 грудня, відсвяткував своє 45-річчя в столичному ресторані Kritikos. Компанію йому склали низка відомих політиків.

Серед гостей заходу були присутні народні депутати зі «Слуги народу» Аліна Загоруйко та Микола Сольський, журналіст Дмитро Гордон з дружиною Олесею Бацман, депутат Олексій Гончаренко.

Також Богдана прийшли привітати мер Києва Віталій Кличко та ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Всього на святкуванні було близько двох десятків гостей.

Нагадаємо, колишній голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що його обліковий запис у Telegram хотіли зламати.

Раніше Богдан присвятив пісню Єрмаку та Зеленському.

Також ексголова Офісу президента Богдан натякнув Зеленському на новий Майдан.