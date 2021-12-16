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    «Чорні» зарплати «слуг». Арахамія дав пораду Богдану (відео)

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    Арахамія порадив Богдану написати заяву у поліцію - «Чорні» зарплати «слуг». Арахамія дав пораду Богдану (відео)
    Арахамія порадив Богдану написати заяву у поліцію
    фото dialog.ua

    Арахамія: «Пану Богдану треба не язиком балакати, а піти і написати про це у відповідні правоохоронні органи»

    Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія порадив колишньому голові Офісу президента Андрієві Богдану звертатися до правоохоронних органів, якщо він володіє інформацією про зарплати в конвертах депутатів.

    У коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради він заявив, що цю інформацію «хтось один вкинув, і ходить по кругу вже в різних іпостасях», повідомляє LB.ua.

    «Звичайно, спростовую. Я проходив детектор. Нехай та людина, яка в чомусь звинувачує, сідає як я на детектор, і підтверджує. Я теж можу сказати багато, але не буду, на відміну від пана Богдана. Якщо хтось бачить порушення…Пану Богдану треба не язиком балакати в ефірах, а піти і написати про це у відповідні правоохоронні органи. Він юрист і адвокат досвідчений, тому зробить це професійно», – заявив Арахамія.

    Арахамія вважає, що Богдан – ексцентрична людина і сумує за відомістю.

    До слова, раніше Андрій Богдан повідомив, що президент Володимир Зеленський дав команду Державному бюро розслідувань організувати його кримінальне переслідування, а також журналістів Дмитра Гордона, Юрія Бутусова, Савіка Шустера та політика Дмитра Разумкова.

    Також ексглава Офісу президента України не відкинув, що нинішній керівник ОПУ Андрій Єрмак візьме участь у президентських виборах.

    Теги: політика Володимир Зеленський Андрій Богдан Андрій Єрмак Давид Арахамія
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    «Чорні» зарплати «слуг». Арахамія дав пораду Богдану (відео)