У команді Зеленського більшість хоче просто розважатися
Оточення президента України викликає сумніви
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Что все не заметили в интервью Богдана Гордону? Признание поражения.
Богдан честно признался: того Зеленского, которого он вел к власти в 2019 году, нет и не было – есть актер, никогда не выходящий из роли. Который тупо отбывает номер.
Работать некому, все хотят развлекаться и поддакивать новому Брежневу. Раньше хотя бы притормозить президента получалось, но больше некому. Да, это провал.
Но ошибки совершают все. Признать свое поражение – то же самое, что отпустить фантомную боль. Нужно просто оставить провалы в прошлом, чтобы не допустить в будущем.
Быть актером на выборах – плохо, но ладно. Быть актером спустя год президентства подозрительно, спустя пару лет – уже диагноз.
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Джерело: блог Олексія Гончаренко