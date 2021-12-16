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    Думки вголос

    У команді Зеленського більшість хоче просто розважатися

    Колись Богдан та Зеленський були друзями - У команді Зеленського більшість хоче просто розважатися
    Колись Богдан та Зеленський були друзями
    фото з відкритих джерел

    Оточення президента України викликає сумніви

    Мовою оригіналу

    Что все не заметили в интервью Богдана Гордону? Признание поражения.

    Богдан честно признался: того Зеленского, которого он вел к власти в 2019 году, нет и не было – есть актер, никогда не выходящий из роли. Который тупо отбывает номер.

    Работать некому, все хотят развлекаться и поддакивать новому Брежневу. Раньше хотя бы притормозить президента получалось, но больше некому. Да, это провал.

    Но ошибки совершают все. Признать свое поражение – то же самое, что отпустить фантомную боль. Нужно просто оставить провалы в прошлом, чтобы не допустить в будущем.

    Быть актером на выборах – плохо, но ладно. Быть актером спустя год президентства подозрительно, спустя пару лет – уже диагноз.

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    Джерело: блог Олексія Гончаренко

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    Теги: Володимир Зеленський актор президент Андрій Богдан
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    У команді Зеленського більшість хоче просто розважатися