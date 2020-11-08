Covid-19 в Україні. Розмови закінчилися: тепер всі - в одному човні

Філософсько-карантинне

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Про крики душ. И про ненадо нам никаких локдаунов, бо мы не боимся. Похоже до некоторых начало доходить. Что ковид, это не когда ты лично заболел, или даже умер. Это хоть и неприятно, но это твоя личная проблема.

Ковид, это когда не спросив, закрывают твою компанию и тебя выбрасывают на улицу, потому что платить больше нечем. Когда закрывают школу или садик, и с твоими детьми нужно кому-то сидеть дома.

Когда обычную больницу переоборудуют в ковидною и тебе, твоим родителям и твоим близким негде лечить обычные болячки. И не важно, 20 тебе лет, или 60. И до лампочки, носил ты все это время маски и выдерживал дистанцию, или скакал как конь по ночным клубам. Писал ты сто раз про Эпицентр и Велюр, или двести раз про Швецию. Все это в пользу бедных.

Поздно пить боржоми.

Потому что дальше все будут сидеть в одной лодке. И ковидчики и антиковидчики. И те, у кого в погребе 10 баллонов кислорода и 2 ИВЛ, и те у кого нет погреба. И решать, как оно дальше, будешь не ты. И даже не бездарные власти. Которые просрали всё лето на свои выборы. А он. Ковид. Вот такая она, серьмяжная правда жизни.

Пристегнись.

Джерело: блог Олександра Деркача

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