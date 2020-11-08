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    Кличко привітав Байдена з перемогою на виборах президента США

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    <p>Мер Києва, лідер партії &laquo;Удар&raquo; Віталій Кличко під час зустрічі з віцепрезидентом США Джо Байденом. Зустріч відбулася в Білому домі 29 квітня 2015 року</p> - Кличко привітав Байдена з перемогою на виборах президента США

    Мер Києва, лідер партії «Удар» Віталій Кличко під час зустрічі з віцепрезидентом США Джо Байденом. Зустріч відбулася в Білому домі 29 квітня 2015 року

    Фото Facebook Віталія Кличко

    «Джо Байден добре знає нашу країну і є її симпатиком» – Кличко

    Мер Києва, лідер партії «Удар» Віталій Кличко привітав кандидата від демократів, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена з перемогою на виборах президента Сполучених Штатів Америки.

    «Щиро вітаю Джо Байдена з перемогою на виборах президента США. Мав честь зустрічатися з ним і в Сполучених Штатах, і в Україні. І поважаю як людину та політика, який послідовно підтримує Україну в протидії російській агресії та у процесі реформ. Джо Байден добре знає нашу країну і є її симпатиком, – зазначив Кличко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. – Тому вірю в прогрес партнерських стосунків між нашими державами. Та в ефективну співпрацю у боротьбі України за територіальну цілісність і втіленні необхідних реформ та демократичних перетворень», – наголосив Віталій Кличко.

    Раніше повідомлялося, що лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент Петро Порошенко привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

    Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

    Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії та буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

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