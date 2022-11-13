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Мер окупованої Нової Каховки: Росіяни дуже дивувались, чому ми їх так не любимо

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Мер окупованої Нової Каховки: Росіяни дуже дивувались, чому ми їх так не любимо
Населення Нової Каховки за час окупації скоротилося в рази
фото з відкритих джерел

«Мій перший заступник їм прямо відповідав, що вони тут і нах... нікому не потрібні»

У перші дні після захоплення Нової Каховки російські окупанти були дуже здивовані, що місцеві мешканці їм не раді. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» мер окупованого міста Володимир Коваленко.

«У перші дні росіяни здивовано питали: «Чого ви нас так не любите?». А їм відповідали: «Це вам не Донецьк, вас тут з квітами зустрічати ніхто не буде». А мій перший заступник їм прямо відповідав, що вони тут і нах... нікому не потрібні», – розказав міський голова.

За його словами, на місцевих мешканців тиснуть більше не окупанти, а колаборанти. «Не стільки росіяни, скільки їхні холуї, які в перші дні перейшли на їхній бік. Вони розповідають, як хохли стріляють та руйнують будинки», – каже Коваленко.

Він зазначив, що мешканці Нової Каховки змушені спілкуватися з окупантами лише задля збереження життя.

«Ну, у нас двох хірургів кинули на підвал, бо вони лікували російського пораненого полковника, а йому здалося, що з ним не так чемно розмовляли. Спілкуються, в основному, аби життя зберегти. А так, в основному, спілкування – в магазині та на ринку. Звісно, є «чорти», які душу продали, то ті, може, спілкуються і частіше», – розповів Коваленко.

Як відомо, з 65 тис. жителів Нової Каховки, яка зараз тимчасово перебуває під російською окупацією, у місті залишилось 12-15 тис. мешканців

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Теги: війна росія окупація окупанти мер Херсонщина

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