Мер Нової Каховки: Ми дуже заздримо херсонцям

«Є пропозиція. Аби наші війська не зупинялися…»

Жителі окупованої Нової Каховки дуже заздрять херсонцям, яким пощастило бути звільненими від окупантів. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів мер окупованої Нової Каховки Володимир Коваленко.

Водночас, за словами міського голови, люди у Новій Каховці хвилюються, що буде з їхнім містом, коли за нього будуть вестися бої.

«Новокаховчани заздрять херсонцям і тим, хто лишився на правому березі. Але тепер розмірковують, що ж буде з їхнім містом, яке міцно укріплене окупантами, наскільки воно буде зруйновано, чи наші війська зайдуть з боку Мелітополя, чи з іншого напрямку. Всі бажають, щоб це сталося так швидко, як і з правобережжям», – сказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Володимир Коваленко також розповів, що отримував від жителів пропозицію звернутися до президента з закликом, аби ЗСУ не зупинялися після визволення Херсона і одразу переходили на лівий берег Дніпра.

«Була до мене навіть пропозиція, щоб ми започаткували петицію до нашого президента, аби наші війська ні на хвилинку не зупинялися, а відразу брали й лівий берег. Але ж спочатку з Херсоном треба розібратися, де не все так просто», – сказав мер Нової Каховки.

Зазначимо, мер окупованої Нової Каховки Володимир Коваленко також розповів, що з 65 тис. жителів Нової Каховки, яка зараз тимчасово перебуває під російською окупацією, у місті залишилось 12-15 тис. мешканців.

Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тим часом до міста повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації. Також у Херсоні запровадили комендантську годину.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на вечір 12 листопада силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. У самому Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи.

До слова, триває 262 доба повномасштабної війни Росії проти України. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи.