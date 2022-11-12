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Мер Нової Каховки: Ми дуже заздримо херсонцям

Надія Клочко
glavcom.ua
Мер Нової Каховки: Ми дуже заздримо херсонцям
Мер Нової Каховки зазначає, що жителі міста заздрять херсонцям, визволеним із окупації
фото з відкритих джерел

«Є пропозиція. Аби наші війська не зупинялися…»

Жителі окупованої Нової Каховки дуже заздрять херсонцям, яким пощастило бути звільненими від окупантів. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів мер окупованої Нової Каховки Володимир Коваленко.

Водночас, за словами міського голови, люди у Новій Каховці хвилюються, що буде з їхнім містом, коли за нього будуть вестися бої.

«Новокаховчани заздрять херсонцям і тим, хто лишився на правому березі. Але тепер розмірковують, що ж буде з їхнім містом, яке міцно укріплене окупантами, наскільки воно буде зруйновано, чи наші війська зайдуть з боку Мелітополя, чи з іншого напрямку. Всі бажають, щоб це сталося так швидко, як і з правобережжям», – сказав він.

Володимир Коваленко також розповів, що отримував від жителів пропозицію звернутися до президента з закликом, аби ЗСУ не зупинялися після визволення Херсона і одразу переходили на лівий берег Дніпра.

«Була до мене навіть пропозиція, щоб ми започаткували петицію до нашого президента, аби наші війська ні на хвилинку не зупинялися, а відразу брали й лівий берег. Але ж спочатку з Херсоном треба розібратися, де не все так просто», – сказав мер Нової Каховки.

Зазначимо, мер окупованої Нової Каховки Володимир Коваленко також розповів, що з 65 тис. жителів Нової Каховки, яка зараз тимчасово перебуває під російською окупацією, у місті залишилось 12-15 тис. мешканців

Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Тим часом до міста повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації. Також у Херсоні запровадили комендантську годину

Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на вечір 12 листопада силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. У самому Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи.

До слова, триває 262 доба повномасштабної війни Росії проти України. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи. 

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Теги: деокупація окупація війна ЗСУ Херсонщина Херсон

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