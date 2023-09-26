Міграційна служба перевірятиме шлюби українців на фіктивність
Іноземці використовують фіктивні шлюби в Україні як одну зі схем для отримання громадянства
Державна міграційна служба України буде перевіряти шлюби українців на фіктивність. Це допоможе уникнути схем з отриманням іноземцями громадянства. Про це повідомила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко в інтерв’ю виданню «Цензор.нет».
За її словами, службі відомо про випадки, коли іноземці використовують фіктивні шлюби в Україні як одну зі схем для отримання громадянства.
«Ми постійно працюємо з Мін’юстом, доводимо їм, що потрібно більш жорстко підходити до шлюбів іноземців. Однак їхня позиція така, що йдеться про права людини, і якщо навіть різниця у віці в 40 років, це ж кохання, тому змінювати вони нічого не планують», – пояснила Науменко.
Тому співробітники міграційної служби врахували досвід інших країн Європи та розробили законопроєкт, який парламент ухвалив улітку цього року.
«Ми зробили запобіжники для так званого «фіктивного шлюбу», і ми розробляємо зараз процедури перевірки. Яка наша філософія? Ти уклав шлюб – ти маєш на це право. Але це ще не підстава отримати дозвіл на проживання в Україні», – наголосила чиновниця.
Для того, щоб отримати дозвіл на проживання, іноземець має також пройти співбесіди з міграційною службою, довести, що в нього з дружиною є спільний побут, спільна історія стосунків, і він планує довго жити в шлюбі.
«Тобто треба чіткі й зрозумілі процедури, щоб не було маніпуляцій і зловживань жодною зі сторін», – зазначила очільниця міграційної служби.
Раніше повідомлялося, в Україні розгортається ціла «індустрія» шлюбів військовозобов’язаних з тими жінками, які мають інвалідність. Згідно із законом, чоловіки, які мають дружину з інвалідністю та є єдиними доглядальниками, мають право на відстрочення від мобілізації.
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