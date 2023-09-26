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Міграційна служба перевірятиме шлюби українців на фіктивність

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міграційна служба перевірятиме шлюби українців на фіктивність
Співробітники міграційної служби врахували досвід інших країн Європи та розробили законопроєкт, який парламент ухвалив улітку цього року
фото з відкритих джерел

Іноземці використовують фіктивні шлюби в Україні як одну зі схем для отримання громадянства

Державна міграційна служба України буде перевіряти шлюби українців на фіктивність. Це допоможе уникнути схем з отриманням іноземцями громадянства. Про це повідомила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко в інтерв’ю виданню «Цензор.нет».

За її словами, службі відомо про випадки, коли іноземці використовують фіктивні шлюби в Україні як одну зі схем для отримання громадянства.

«Ми постійно працюємо з Мін’юстом, доводимо їм, що потрібно більш жорстко підходити до шлюбів іноземців. Однак їхня позиція така, що йдеться про права людини, і якщо навіть різниця у віці в 40 років, це ж кохання, тому змінювати вони нічого не планують», – пояснила Науменко.

Тому співробітники міграційної служби врахували досвід інших країн Європи та розробили законопроєкт, який парламент ухвалив улітку цього року.

«Ми зробили запобіжники для так званого «фіктивного шлюбу», і ми розробляємо зараз процедури перевірки. Яка наша філософія? Ти уклав шлюб – ти маєш на це право. Але це ще не підстава отримати дозвіл на проживання в Україні», – наголосила чиновниця.

Для того, щоб отримати дозвіл на проживання, іноземець має також пройти співбесіди з міграційною службою, довести, що в нього з дружиною є спільний побут, спільна історія стосунків, і він планує довго жити в шлюбі.

«Тобто треба чіткі й зрозумілі процедури, щоб не було маніпуляцій і зловживань жодною зі сторін», – зазначила очільниця міграційної служби.

Раніше повідомлялося, в Україні розгортається ціла «індустрія» шлюбів військовозобов’язаних з тими жінками, які мають інвалідність. Згідно із законом, чоловіки, які мають дружину з інвалідністю та є єдиними доглядальниками, мають право на відстрочення від мобілізації.

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Теги: Державна міграційна служба шлюб

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