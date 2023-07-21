Полювання на жінок з інвалідністю: як чоловіки намагаються уникнути мобілізації

Військовозобов’язані фіктивно одружуються з жінками, які мають інвалідність, щоб уникнути мобілізації

В Україні триває загальна мобілізація громадян у зв'язку з воєнним станом та військовою агресією РФ. Враховуючи це, деякі військовозобов'язані чоловіки намагаються уникнути призову – наприклад, знаходять жінок з інвалідністю для фіктивного шлюбу. Відповіді тематичні спільноти в соціальних мережах майорять оголошеннями.

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Нагадаємо, що від мобілізації звільняються чоловіки, у яких дружина чи хтось із батьків мають інвалідність І чи II групи. Крім того, наявність подружжя з інвалідністю дає право оформити опіку та виїхати за кордон. Згідно з цим, у соціальних мережах чоловіки та жінки публікують оголошення: шукають, мовляв, партнера для фіктивного шлюбу. Переважно шукають саме чоловіки.

Українці в пошуках фіктивних шлюбів скріншот

У коментарях у цих групах зазначають, що навіть III група інвалідності підійде, щоб звільнити чоловіка від мобілізації. Також просять, щоб різниця у віці у «молодят» становила не більше п’яти-семи років, інакше шлюб просто визнають недійсним. Особливо ретельно підходять до оформлення фіктивного шлюбу для виїзду за кордон, оскільки прикордонники уважно перевіряють документи таких «молодят».

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У групах «тарифи» на фіктивний шлюб різні, залежить від мети, групи інвалідності, віку, ризиків та багато іншого. Є різниця в ціні та по регіонах. Наприклад, у Львові, Києві та Одесі – ціна вища. А у невеликих населених пунктах готові укласти шлюб за менші кошти.

Відповідно до Сімейного кодексу України, фіктивним вважається шлюб, укладений без мети створення сім'ї, при якому чоловік і дружина не вступають у подружні права та обов'язки. І єдиним завданням такого союзу є досягнення вигоди – матеріальної чи нематеріальної. Такий шлюб вважається неправомірним і за рішенням суду він набуває статусу недійсного, якщо таку пару зловлять. У ситуації з неправомірним звільненням від мобілізації може додатись стаття за шахрайство та за ухилення від військової служби.

А ось при виїзді за кордон за фіктивними документами покарання теж буде, оскільки така пара порушує правила перетину державного кордону. За такі порушення є адміністративна та кримінальна відповідальність, тож покарання буде від штрафу до позбавлення волі на строк до чотирьох років. Якщо ж буде доведено у суді статтю 336 КК України про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, то покарання буде суворішим.

Окрім іншого, людям, які уклали фіктивний шлюб, загрожує ще одна стаття – надання неправдивої інформації. За цією статтею фіктивним «молодятам» загрожує великий штраф. У разі, якщо вони ошукали уповноважений орган – виправні роботи на строк від двох років, арешт на шість місяців або обмеження волі на строк на два роки.

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Нагадаємо, що в Україні розгортається ціла «індустрія» шлюбів військовозобов’язаних з тими жінками, які мають інвалідність. Згідно із законом, чоловіки, які мають дружину з інвалідністю та є єдиними доглядальниками, мають право на відстрочення від мобілізації.