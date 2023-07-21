Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Полювання на жінок з інвалідністю: як чоловіки намагаються уникнути мобілізації

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Полювання на жінок з інвалідністю: як чоловіки намагаються уникнути мобілізації
«Тарифи» на фіктивний шлюб різні, залежить від мети, групи інвалідності, віку, ризиків та багато іншого
фото з відкритих джерел

Військовозобов’язані фіктивно одружуються з жінками, які мають інвалідність, щоб уникнути мобілізації

В Україні триває загальна мобілізація громадян у зв'язку з воєнним станом та військовою агресією РФ. Враховуючи це, деякі військовозобов'язані чоловіки намагаються уникнути призову – наприклад, знаходять жінок з інвалідністю для фіктивного шлюбу. Відповіді тематичні спільноти в соціальних мережах майорять оголошеннями.

Нагадаємо, що від мобілізації звільняються чоловіки, у яких дружина чи хтось із батьків мають інвалідність І чи II групи. Крім того, наявність подружжя з інвалідністю дає право оформити опіку та виїхати за кордон. Згідно з цим, у соціальних мережах чоловіки та жінки публікують оголошення: шукають, мовляв, партнера для фіктивного шлюбу. Переважно шукають саме чоловіки.

Українці в пошуках фіктивних шлюбів
Українці в пошуках фіктивних шлюбів
скріншот

У коментарях у цих групах зазначають, що навіть III група інвалідності підійде, щоб звільнити чоловіка від мобілізації. Також просять, щоб різниця у віці у «молодят» становила не більше п’яти-семи років, інакше шлюб просто визнають недійсним. Особливо ретельно підходять до оформлення фіктивного шлюбу для виїзду за кордон, оскільки прикордонники уважно перевіряють документи таких «молодят».

У групах «тарифи» на фіктивний шлюб різні, залежить від мети, групи інвалідності, віку, ризиків та багато іншого. Є різниця в ціні та по регіонах. Наприклад, у Львові, Києві та Одесі – ціна вища. А у невеликих населених пунктах готові укласти шлюб за менші кошти.

Відповідно до Сімейного кодексу України, фіктивним вважається шлюб, укладений без мети створення сім'ї, при якому чоловік і дружина не вступають у подружні права та обов'язки. І єдиним завданням такого союзу є досягнення вигоди – матеріальної чи нематеріальної. Такий шлюб вважається неправомірним і за рішенням суду він набуває статусу недійсного, якщо таку пару зловлять. У ситуації з неправомірним звільненням від мобілізації може додатись стаття за шахрайство та за ухилення від військової служби.

А ось при виїзді за кордон за фіктивними документами покарання теж буде, оскільки така пара порушує правила перетину державного кордону. За такі порушення є адміністративна та кримінальна відповідальність, тож покарання буде від штрафу до позбавлення волі на строк до чотирьох років. Якщо ж буде доведено у суді статтю 336 КК України про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, то покарання буде суворішим.

Окрім іншого, людям, які уклали фіктивний шлюб, загрожує ще одна стаття – надання неправдивої інформації. За цією статтею фіктивним «молодятам» загрожує великий штраф. У разі, якщо вони ошукали уповноважений орган – виправні роботи на строк від двох років, арешт на шість місяців або обмеження волі на строк на два роки.

Нагадаємо, що в Україні розгортається ціла «індустрія» шлюбів військовозобов’язаних з тими жінками, які мають інвалідність. Згідно із законом, чоловіки, які мають дружину з інвалідністю та є єдиними доглядальниками, мають право на відстрочення від мобілізації.

Читайте також: Чи можуть чоловіки виїзжджати за кордон під час війни? У соцмережах вирує скандал
Теги: призов до армії шлюб мобілізація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Якщо спочатку до наших лав ставали здорові та мотивовані, то тепер часто стають ті, кому не вдалося відпетляти»
Що не так у роботі військкоматів?
6 липня, 12:35
Відтепер працювати в охоронній сфері дозволено лише тим чоловікам, які мають відстрочку від призову
Мобілізація: уряд запровадив додаткове обмеження для чоловіків призивного віку
22 червня, 18:36
Військкомати проводять заходи оповіщення та призову громадян
Наказ військкомату з'явитися у 10-денний термін: чи є покарання для порушників
28 червня, 11:09
Військовозобов'язаний отримав чотири роки позбавлення волі
Вперше прокуратура скасувала умовний вирок ухилянту, суд відправив його за ґрати
29 червня, 14:53
Не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю
Рада скасувала право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю
29 червня, 14:27
Єфремов каже, в Осетії тих, хто проти війни набагато більше, ніж тих, хто за, але вони «заручники ситуації»
Чому росіяни не протестують? Пояснення офіцера із Владикавказа
14 липня, 09:43
Верховна Рада 3 травня додала додаткові підстави для звільнення з військової служби
Зеленський підписав закон про розширення переліку права на демобілізацію
18 липня, 19:40
Станіслав Ржицький був капітаном 2-го рангу
У РФ вбито капітана, який керував мобілізацією та запускав «Калібри»
10 липня, 20:32
Нові заходи, ймовірно, передусім торкнуться представників національних меншин з бідніших регіонів Росії, оскільки їх багато серед тих, хто працює на будівництві у столиці
Британська розвідка вказала, кого Кремль вербуватиме на війну у Москві
11 липня, 09:08

Суспільство

Полювання на жінок з інвалідністю: як чоловіки намагаються уникнути мобілізації
Полювання на жінок з інвалідністю: як чоловіки намагаються уникнути мобілізації
На Миколаївщині палають заміновані поля, відбувається детонація (фото)
На Миколаївщині палають заміновані поля, відбувається детонація (фото)
Жінки мають теж воювати? Безугла нагадала феміністкам, що таке рівні права
Жінки мають теж воювати? Безугла нагадала феміністкам, що таке рівні права
«Сталевий фронт» передав бійцям швидких, бусів та пікапів на 8,5 млн грн
«Сталевий фронт» передав бійцям швидких, бусів та пікапів на 8,5 млн грн
Суддя Тандир, який збив нацгвардійця, відмазував чиновників від «п’яних» ДТП: деталі справ
Суддя Тандир, який збив нацгвардійця, відмазував чиновників від «п’яних» ДТП: деталі справ
Російські організації на початку війни крали в Україні західну зброю – Пентагон
Російські організації на початку війни крали в Україні західну зброю – Пентагон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Росіяни пошкодили консульство Китаю в Одесі: офіційний Пекін відреагував
22K
В Україні була оголошена повітряна тривога
17K
Новим міністром культури стане жінка? Нардеп Гончаренко поділився інсайдом
15K
Окупанти перетворили український пляж на величезну військову базу – Федоров
7441
У Росії затримано терориста Гіркіна
7340
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години

Новини

Дезертири з Росії можуть претендувати на статус біженця у Франції – ЗМІ
Сьогодні, 06:44
ЗСУ під щільним вогнем відбивають атаки на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:31
У низці регіонів – дощі та грози: прогноз погоди на 21 липня
Сьогодні, 06:04
Білий дім повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16
Сьогодні, 04:16
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
В Україні оголошувалася повітряна тривога через зліт російського винищувача
Вчора, 23:31

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту