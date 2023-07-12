Новий бізнес в Україні: одружитися на жінці з інвалідністю, щоб уникнути мобілізації

У соцмережах укладання фіктивного шлюбу між військовозобов’язаним та жінкою, яка має інвалідність, коштує від 8 тис. грн до 20 тис. грн

Військовозобов’язані фіктивно одружуються з жінками, які мають інвалідність, щоб уникнути мобілізації

В Україні розгортається ціла «індустрія» шлюбів військовозобов’язаних з тими жінками, які мають інвалідність. Згідно із законом, чоловіки, які мають дружину з інвалідністю та є єдиними доглядальниками, мають право на відстрочення від мобілізації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В соцмережах за укладання фіктивного шлюбу між військовозобов’язаним та жінкою, яка має інвалідність, пропонується від 8 тис. грн до 20 тис. грн.

Українці шукають людей з інвалідністю, щоб отримати відстрочення від мобілізації фото: скріншот з соцмереж

Українці шукають людей з інвалідністю, щоб отримати відстрочення від мобілізації. фото: скріншот з соцмереж

Українці шукають людей з інвалідністю, щоб отримати відстрочення від мобілізації фото: скріншот з соцмереж

Серед оголошень є й такі, де жінок з інвалідністю шукають жінки. Як виявилось, це вони роблять, щоб допомогти своїм коханим виїхати за кордон.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українки шукають жінок з інвалідністю, щоб допомогти своїм коханим отримати відстрочення від мобілізації фото: скріншот з соцмереж

Зокрема, в Одесі 32-річний чоловік уклав шлюб із 56-річною жінкою, яка має інвалідність. За свідоцтво про шлюб він заплатив гроші, і за його допомогою він хотів виїхати за межі України. Деталі цієї історії повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

У пункті пропуску «Старокозаче» прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками СБУ затримали чоловіка, який уклав фіктивний шлюб із метою виїзду за кордон.

Під час прикордонного контролю у правоохоронців виникла підозра щодо незвичайної нареченої пари. Різниця у віці у молодят була суттєвою, і жінка виявилася старшою за чоловіка більш ніж на 20 років. Щобільше – дата укладання шлюбу збігалася із днем «весільної» подорожі за кордон.

Виявилося, що «іскра» у стосунках між нареченими пролетіла лише з однією метою – для виїзду чоловіка за кордон. 32-річний громадянин України скористався оголошенням в інтернеті про можливість «з'єднати серця» з жінкою, яка має інвалідність. Вартість такої послуги – вісім тисяч гривень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Жінка – родом з Одеси, а її наречений – із села у Южненській міській громаді Одеської області. Він приїхав до міста, щоб укласти шлюб зі своєю «коханою», а після пари попрямувала у бік кордону. Нібито – вирушила за кордон у весільну подорож.

У пакет послуг з одруження включили також таксі до пункту пропуску на кордоні та дали супроводжуючу, яка мала все проконтролювати. Але афера не вдалася і всіх учасників злочинної змови затримали та передали представникам Національної поліції.

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан у зв'язку з військовою агресією Росії проти нашої країни. Під час мобілізації військовозобов'язані не можуть залишати Україну та виїжджати за кордон. І навіть у разі наявності так званого «білого квитка» – не все так просто.

До слова, Кабінет міністрів розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації, і встановив чіткі терміни розгляду звернень щодо визначення підприємств критично важливими. Відповідні зміни внесли до постанови № 76 від 27 січня 2023 року щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на час воєнного стану