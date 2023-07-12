Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Новий бізнес в Україні: одружитися на жінці з інвалідністю, щоб уникнути мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Новий бізнес в Україні: одружитися на жінці з інвалідністю, щоб уникнути мобілізації
У соцмережах укладання фіктивного шлюбу між військовозобов’язаним та жінкою, яка має інвалідність, коштує від 8 тис. грн до 20 тис. грн
фото з відкритих джерел

Військовозобов’язані фіктивно одружуються з жінками, які мають інвалідність, щоб уникнути мобілізації

В Україні розгортається ціла «індустрія» шлюбів військовозобов’язаних з тими жінками, які мають інвалідність. Згідно із законом, чоловіки, які мають дружину з інвалідністю та є єдиними доглядальниками, мають право на відстрочення від мобілізації.

В соцмережах за укладання фіктивного шлюбу між військовозобов’язаним та жінкою, яка має інвалідність, пропонується від 8 тис. грн до 20 тис. грн.

Українці шукають людей з інвалідністю, щоб отримати відстрочення від мобілізації
Українці шукають людей з інвалідністю, щоб отримати відстрочення від мобілізації
фото: скріншот з соцмереж
Українці шукають людей з інвалідністю, щоб отримати відстрочення від мобілізації.
Українці шукають людей з інвалідністю, щоб отримати відстрочення від мобілізації.
фото: скріншот з соцмереж
Українці шукають людей з інвалідністю, щоб отримати відстрочення від мобілізації
Українці шукають людей з інвалідністю, щоб отримати відстрочення від мобілізації
фото: скріншот з соцмереж

Серед оголошень є й такі, де жінок з інвалідністю шукають жінки. Як виявилось, це вони роблять, щоб допомогти своїм коханим виїхати за кордон.

Українки шукають жінок з інвалідністю, щоб допомогти своїм коханим отримати відстрочення від мобілізації
Українки шукають жінок з інвалідністю, щоб допомогти своїм коханим отримати відстрочення від мобілізації
фото: скріншот з соцмереж

Зокрема, в Одесі 32-річний чоловік уклав шлюб із 56-річною жінкою, яка має інвалідність. За свідоцтво про шлюб він заплатив гроші, і за його допомогою він хотів виїхати за межі України. Деталі цієї історії повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

У пункті пропуску «Старокозаче» прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками СБУ затримали чоловіка, який уклав фіктивний шлюб із метою виїзду за кордон.

Під час прикордонного контролю у правоохоронців виникла підозра щодо незвичайної нареченої пари. Різниця у віці у молодят була суттєвою, і жінка виявилася старшою за чоловіка більш ніж на 20 років. Щобільше – дата укладання шлюбу збігалася із днем «весільної» подорожі за кордон.

Виявилося, що «іскра» у стосунках між нареченими пролетіла лише з однією метою – для виїзду чоловіка за кордон. 32-річний громадянин України скористався оголошенням в інтернеті про можливість «з'єднати серця» з жінкою, яка має інвалідність. Вартість такої послуги – вісім тисяч гривень.

Жінка – родом з Одеси, а її наречений – із села у Южненській міській громаді Одеської області. Він приїхав до міста, щоб укласти шлюб зі своєю «коханою», а після пари попрямувала у бік кордону. Нібито – вирушила за кордон у весільну подорож.

У пакет послуг з одруження включили також таксі до пункту пропуску на кордоні та дали супроводжуючу, яка мала все проконтролювати. Але афера не вдалася і всіх учасників злочинної змови затримали та передали представникам Національної поліції.

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан у зв'язку з військовою агресією Росії проти нашої країни. Під час мобілізації військовозобов'язані не можуть залишати Україну та виїжджати за кордон. І навіть у разі наявності так званого «білого квитка» – не все так просто.

До слова, Кабінет міністрів розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації, і встановив чіткі терміни розгляду звернень щодо визначення підприємств критично важливими. Відповідні зміни внесли до постанови № 76 від 27 січня 2023 року щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на час воєнного стану

Теги: Держприкордонслужба війна призов до армії шлюб мобілізація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін перетворився на посміховисько
«Давайте домовлятись або я всіх знищу». Путін точно страждає на шизофренію
17 червня, 13:41
Путін так довго вдавав із себе короля, що не помітив, як останні 500 днів перетворився на геполітичного пішака
Турецький гамбіт Ердогана тема тижня
10 липня, 16:21
Пентагон закликав, щоб танки Abrams, які США постачають Україні, були озброєні снарядами зі збідненим ураном
США передадуть Україні снаряди для танків зі збідненим ураном – WSJ
13 червня, 15:09
Шмигаль заявив, що Україна – першопроходець у процесі конфіскації чужих активів
Україна готує механізм, щоб конфіскувати заморожені Заходом активи РФ – Шмигаль
21 червня, 15:53
Офіцери змушують беззбройно йти в атаку, а у разі відмови погрожують розстрілом
Убивають свої офіцери: рідні мобілізованих в армію РФ благають Путіна про допомогу (відео)
26 червня, 14:43
Ракетний удар по Краматорську, 27 червня 2023 року
Росія пояснила, чому била ракетою по кафе в Краматорську
28 червня, 15:27
Спецоперація
У Росії донські козаки ведуть боротьбу з коноплями
6 липня, 11:54
10 росіян підірвалися на мінах, встановлених попередньою ротацією
Як окупанти вбивають один одного: дані Генштабу
30 червня, 21:55
Ганна Маляр: «Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись»
Ситуація змінюється стрімко. Міноборони повідомило про загострення на Бахмутському напрямку
3 липня, 20:37

Суспільство

На Черкащині 21-річний хлопець побив військового на милицях (відео)
На Черкащині 21-річний хлопець побив військового на милицях (відео)
Новий бізнес в Україні: одружитися на жінці з інвалідністю, щоб уникнути мобілізації
Новий бізнес в Україні: одружитися на жінці з інвалідністю, щоб уникнути мобілізації
Скандал із рапортом Маркуса: військова Білозерська пояснила, що відбувається
Скандал із рапортом Маркуса: військова Білозерська пояснила, що відбувається
Скандальний рапорт Маркуса: командир бригади звернувся до бійців
Скандальний рапорт Маркуса: командир бригади звернувся до бійців
Колишня дружина офіцера, який побив солдата, зробила гучну заяву
Колишня дружина офіцера, який побив солдата, зробила гучну заяву
Чи можна виїхати за кордон з «білим квитком»: відповідь юриста
Чи можна виїхати за кордон з «білим квитком»: відповідь юриста

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Ярош прокоментував скандал із рапортом Маркуса
13K
«Піариться на тіктоках»: сержант із бригади Маркуса «розніс» його скандальний рапорт
12K
Соратниця Зеленського обурена: нардепи податковій показують одне, а громадянам інше
9918
Підрив «Північних потоків»: слідчі виявили нову знахідку
8794
Пригожин пояснив, навіщо пішов проти Путіна
8601
Саміт НАТО у Вільнюсі. Фото Зеленського, яке розсварило українців

Новини

«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
Сьогодні, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
Вчора, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
Вчора, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
Вчора, 12:39
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Вчора, 07:42

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту