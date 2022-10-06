Міністр АПК розповів, що їдять українці під час війни

Цього року фанати баштанних лишилися без продукції з Херсонщини

З полиць магазинів зникли деякі улюблені продовольчі бренди

Міністр аграрної політики Микола Сольський заявив, що під час війни українці надають перевагу класичним та традиційним овочам й фруктам. Про це Сольський розповів в інтерв'ю «Главкому».

Сольський зазначив, що українці частіше купують овочі й фрукти, які вирощені в Україні.

«На жаль, цього року ми були позбавлені херсонських динь та кавунів, натомість мали одеські. Віримо, що в наступному сезоні завдяки ЗСУ, всі українці знову їстимуть фрукти та овочі з регіонів, які перебувають в окупації», – заявив він.

За його словами, базові продукти в Україні не стимулюють завезення імпорту сільськогосподарської продукції.

«Залежить від категорій. Якщо ви скажете, що в нас у магазинах з’явилось дуже багато імпортного м’яса, я з вами посперечаюся. Якщо це про імпортну сіль, то погоджуся. Так, дійсно, є такі точкові зрозумілі історії. Але давайте так: базові речі в Україні не стимулюють завезення імпорту сільськогосподарської продукції, тому що українські базові продукти дешевші», – підкреслив міністр агрополітики.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські аграрії цього року через війну матимуть значно менший врожай, ніж зазвичай. Згодом стало відомо, що через війну Україна втратила 40% врожаю ранніх зернових.

Як стало відомо, Російська Федерація змогла викрасти з захоплених українських територій зерна на суму не менше $530 млн і вивезти до Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн.