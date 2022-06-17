Чи зросте ціна на овочі та фрукти: відповідь Мінагрополітики

«До кінця жовтня передумов немає»

В Україні наближається сезон збору врожаю. Тому овочі та фрукти можуть дещо подешевшати, якщо не буде зростання вартості пального та інших факторів, які впливають на ціну. Про це в ефірі національного телемарафону заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Також він розповів про ситуацію із заблокованими українськими портами та дії держави, якщо вона не зможе продати зерно за кордон.

Висоцький зауважив, що українське керівництво спільно з ООН продовжує працювати над відновленням транспортування зерна через морські шляхи. Це є важливим та потрібним питанням, адже без моря наша держава не зможе реалізувати увесь експортний потенціал.

«Зрозуміло, що для цього потрібно мати декілька факторів: це й достатньо протикорабельної зброї, і забезпечений гарантований військовий супровід. Тому продовжується робота в цьому напрямку. Коли будуть кінцеві узгоджені Україною деталі, можемо повідомити», – додав заступник міністра.

Він зазначив, що є багато чинників, які наразі не дозволяють оцінити, як швидко можна розмінувати узбережжя.

«Це залежатиме від того, на якому етапі буде війна. Наша перемога – це зовсім інша швидкість. Якщо продовження бойових дій, це інші ризики. Тому усе варіюватиметься від зовнішніх факторів. Механізми є і досить швидкого розмінування, і навпаки. Тому горизонт важко окреслити», – додав посадовець.

Ціни на овочі та фрукти не мали б зрости

Водночас Україна вже готує додаткові потужності для зберігання, щоб у випадку відсутності експорту через порти була змога зберігати й торішні залишки, й новий врожай, який уже за місяць активно збиратимуть.

«Зважаючи на перехідні залишки з минулого року і на прогноз врожайності цього року, може бути дефіцит в межах 10-15 мільйонів тонн. Тому зараз як план Б для зберігання збіжжя, в разі неможливості швидкого експорту, завозяться мобільні елеваторні банки та рукави, аби мати в резерві потенційне обладнання для зберігання цих додаткових тонн», – зауважив Висоцький.

Заступник міністра додав, що загалом в Україні є тисячі елеваторних потужностей. Вони розподілені по всій території країни.

«Щодо цін на сільськогосподарську продукцію, то є елемент сезонності. Якщо ми говоримо про групу садівництва – овочі, плоди, ягоди, – то ми наближаємося до сезону дещо менших цін. Наближається збір урожаю. Як мінімум до кінця жовтня передумов для зростання цін немає. Аналогічно класично в цей період також збільшуються надої корів та дещо дешевшає молочна продукція», – зазначив Висоцький.

Він підсумував, що суто з точки зору аграрного циклу, передумов для підвищення цін наразі немає, якщо не буде макровикликів – зростання вартості пального чи інших факторів, які можуть впливати на ціну.

Нагадаємо, нещодавно Мінагрополітики оцінило запаси продовольства в Україні.

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