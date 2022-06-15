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  4. Чи загрожує Україні дефіцит зерна: пояснення Мінагрополітики
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    Економіка

    Чи загрожує Україні дефіцит зерна: пояснення Мінагрополітики

    У Мінагрополітики прогнозують, що через заблокований експорт в Україні будуть проблеми зі зберіганням зерна - Чи загрожує Україні дефіцит зерна: пояснення Мінагрополітики
    У Мінагрополітики прогнозують, що через заблокований експорт в Україні будуть проблеми зі зберіганням зерна
    фото з відкритих джерел

    Мінагрополітики повідомило про можливі проблеми зі зберіганням нового врожаю зерна

    Станом на сьогодні Україні нестача зерна не загрожує, оскільки виробництво майже в п'ять разів перевищує споживання всередині країни. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич.

    «Якщо в минулому році загальний урожай був 106 млн тонн, то ми використовували 20 млн тонн всіх культур. Споживання у нас відносно невисоке, до того ж воно знизилося через те, що люди поїхали. Так що у нас проблем бути не може. Це просто нереально», – розповів Дмитрасевич.

    Він також зауважив, що наразі заблокованими для експорту в Україні залишається понад 20 млн тонн пшениці, кукурудзи та інших культур. Крім того, неможливий вивіз олії та інших товарів. З кожним днем все це збільшує ймовірність виникнення серйозних проблем з нестачею зерна в бідних країнах Африки і Близького Сходу, що може призвести до голоду.

    За словами заступника міністра, якщо до вересня питання з експортом не вирішиться, може виникнути інша проблема – ніде буде зберігати продукцію нового врожаю.

    «У нас було потужностей для зберігання на 75 млн тонн. Сховища на 10 млн тонн ми втратили, тому що вони на окупованих територіях, і частина знищена. За нашими підрахунками, вже на початок вересня дефіцит потужностей для зберігання зерна може бути на 3–4 млн тонн, а на кінець осені 10-15 млн тонн», – пояснив Дмитрасевич.

    Нагадаємо, 13 червня повідомлялося, що Велика Британія пропонує створити гуманітарну зону для експорту зерна з України.

    Разом з тим перша партія українського зерна досягла північного заходу Іспанії, використовуючи новий морський маршрут.


    Теги: росія окупанти експорт війна Мінагрополітики зерно Україна урожай окупація #stoprussia
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    Чи загрожує Україні дефіцит зерна: пояснення Мінагрополітики