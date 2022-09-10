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Через війну Україна втратила 40% врожаю ранніх зернових

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Через війну Україна втратила 40% врожаю ранніх зернових
Врожай ранніх зернових скоротився на 40%
Фото з відкритих джерел

В Україні скінчилося збирання ранніх зернових та ріпаку

Врожай наразі на 40% менший, ніж торік, переважно через менші площі збору, тоді як врожайність лише на 12% нижча за минулорічну, йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ (вересень 2022 року).

Зазначається, що світові ціни на зернові, зокрема пшеницю та кукурудзу, знижувалися завдяки активізації експорту Україною в умовах збору поточного врожаю.

Однак погіршення очікувань щодо обсягів світового врожаю через спеку (зокрема в Європі – найбільша посуха за останні 500 років) скоригували ціни вгору.

Через війну Україна втратила 40% врожаю ранніх зернових фото 1
В Україні скоротився врожай зернових

Нагадаємо, сьогодні в Африку прибуло чергове судно з українським зерном.

Теги: зерно

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