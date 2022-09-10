Через війну Україна втратила 40% врожаю ранніх зернових
В Україні скінчилося збирання ранніх зернових та ріпаку
Врожай наразі на 40% менший, ніж торік, переважно через менші площі збору, тоді як врожайність лише на 12% нижча за минулорічну, йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ (вересень 2022 року).
Зазначається, що світові ціни на зернові, зокрема пшеницю та кукурудзу, знижувалися завдяки активізації експорту Україною в умовах збору поточного врожаю.
Однак погіршення очікувань щодо обсягів світового врожаю через спеку (зокрема в Європі – найбільша посуха за останні 500 років) скоригували ціни вгору.
Нагадаємо, сьогодні в Африку прибуло чергове судно з українським зерном.
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